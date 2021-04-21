/628018/حسانين-توفيق-حرص-مصر-على-التنمية-بليبيا-رسالة-سلام-للعالم-ورفض-لصور-الإرهاب

قال النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، أن الدور المصري في ليبيا رسالة طمأنة للعالم بشأن الحرص المصري على استقرار الأوضاع الليبية وعودة الأمن ورفض صور الإرهاب والتطرف والتدخلات الخارجية.

حسانين توفيق: زيارة الحكومة ليبيا خطوة للحرص على التنمية والتطوير

جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانين مؤكدا علي أن زيارة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وبصحبته ١١وزيرا وتوقيعه على 11 وثيقة لتعزيز التعاون بين البلدين، خطوة من خطوات الحرص المصري على التنمية والتطوير بعد جهودها في حفظ الأمن ومواجهة الإرهاب.

حسانين توفيق: علاقات متينة بين البلدين

ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن دعم مصر للمصالحة الوطنية في ليبيا وتحقيق التنمية والرخاء للشعب الليبي خطوات متوازية ، تؤكد العلاقات العميقة والأواصر المتينة من الأخوة والمصاهرة فضلا عن المصالح المشتركة بين مصر والأشقاء بليبيا.