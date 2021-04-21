السكرتير العام لمحافظة الجيزة يحدد غدًا موعد صرف تعويضات نزع الملكية العقارية «صور»

/628019/السكرتير-العام-لمحافظة-الجيزة-يحدد-غدا-موعد-صرف-تعويضات-نزع-الملكية-العقارية-صور

تحدث السكرتير العام لمحافظة الجيزة، علاء بدران، خلال الجلسة التى تعقدها لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الآن، عن تعويض المواطنين بشأن نزع الملكية العقارية ذات المنفعة العامة.

سكرتير محافظ الجيزة: تم تحديد سعر التعويضات ب40 ألف جنيه

وقال السكرتير العام لمحافظة الجيزة:” قمنا بعمل لجنة لتحديد قيمة سعر التعويضات المقدمة للمواطنين، بشأن نزع الملكية العقارية، وكانت 40 ألف للوحدة، والمحل بـ 3 آلاف للمتر.

وأشار سكرتير المحافظة، علاء بدران، إلى أن التعويض الاجتماعى يكون من الجهة، وفقًا لتقديرها ورؤيتها، وللمناطق السكنية القائمة.

سكرتير المحافظة يؤكد على إخطار المواطنين بالتعويضات

وتابع سكرتير المحافظ، خلال جلسة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قائلًا:” عملنا فى كل منطقة شادر به قيادات، ومن الليل للنهار، أخطرنا الناس ووفقًا لرغبتهم يحدد اختيار شقة أم تعويض.

وبالنسبة لتقديم التعويضات فى شارع ترسا، أكد السكرتير العام للمحافظ، أن غدًا الخميس سيتم صرف التعويضات، الخاصة بشارع «ترسا»، عدا التى لا يوجد بها لبس قانوني.