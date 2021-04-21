تقديم وزير الأوقاف.. صدور كتاب صناع الحضارة الإسلامية

جدة - نرمين السيد - صدر حديثًا عن مركز الأهرام للترجمة والنشر كتاب صناع الحضارة الإسلامية للدكتور لواء طبيب محمد رضا عوض، بتقديم أ.د. محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وهو كتاب موسوعى فى أعلام الحضارة الإسلامية، حيث يقدم باقات من التراجم الميسرة تتسم بالتنوع والشمول.





بدأ الكتاب بتقديم وزير الأوقاف، ثم بدأه المؤلف د. محمد رضا عوض بتراجم الخلفاء الراشدين، ثم تراجم أمهات المؤمنين، ثم نخبة من أعلام الصحابة، فأعلام الصحابيات، كما تضمن الكتاب تراجم مختارة لأعلام الدولة الأموية، والدولة العباسية، وأعلام عصر الدول والإمارات. ثم عمد المؤلف إلى تصنيف آخر فترجم لنخب من قادة الجيوش، ومن علماء الدين، والطب، والتاريخ، والجغرافيا، والفلك، والكيمياء، والطبيعة، والهندسة، والميكانيكا، وانتهى بالحديث عن أثر الحضارة الإسلامية على أوروبا والعالم. ويتميز الكتاب بالعمق واليسر معًا، وهو أمر ليس بالسهل ولا باليسير فالكاتب يأخذك ويأسرك بأسلوبه السهل الممتنع.

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