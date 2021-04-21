فيديو- كلام محترم.. أحمد الطاهرى: حب الناس يساعد على طمأنينة النفس

جدة - نرمين السيد - وأضاف الطاهرى، خلال برنامج "كلام محترم" المذاع عبر "الراديو 9090"، اليوم الأربعاء، أن مفهوم الغربة الحقيقى هو "غربة النفس" قبل أن تكون غربة الحدود والوطن، مؤكدا أن عبارة "البعد عن الناس غنيمة" جملة سيئة جدا والأصح هو أن نقول: "البعد عن الناس السيئة غنيمة"، فهناك شخصيات طيبة القرب منها غنيمة كبرى يجب أن نحرص عليها.



وأوضح أن حب الناس يساعد النفس البشرية على الراحة والسكينة والطمأنينة، فالناس للناس، والمجتمعات السوية يتعايش أفرادها فى حالة تناغم من التعاون المشترك والذى يخلف فى النهاية مجتمعات سامية بأخلاقها، وهو ما أوصت بها كل الأديان السماوية.

وتحدث الطاهرى عن الفنان الكبير محمود المليجى والذى اشتهر بأدوار الشر، ولكن كثير من الناس لم يعرف أن هذا الفنان الكبير كان يمتاز بالطيبة الشديدة، مشيرا إلى استضافة الإعلامى والصحفى الكبير مفيد فوزى للفنان محمود المليجى من خلال برنامج اسمه "نجوم الشر"، وتحدث المليجى خلال اللقاء عن الفترة التى عاشها فى حى السيدة زينب قبل الشهرة، مثنيا على أخلاق أهل السيدة الذين امتازوا بطيبتهم.

وذكر المليجى فى حواره أنه تأخر فى دفع إيجار منزله فى السيدة زينب لعدة شهور، فجاء صاحب المنزل ومعه محضر للحجز على أثاث منزله، وعندما عرف أهل حارته الخبر جمعوا قيمة الإيجار فيما بينهم ودفعوه إكراما له.