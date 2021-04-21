غلق مسجد أولاد شاهين بأوقاف أسيوط لمخالفة الإجراءات الاحترازية

جدة - نرمين السيد - اعتمد الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الأربعاء قرار لجنة أزمة كورونا بديوان عام الوزارة بغلق مسجد أولاد شاهين بقرية العقال القبلي بالبدارى لعدم التزام رواده بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.





وتؤكد اللجنة أن طاعة الله (عز وجل) لا تنال بمعصيته سبحانه فى أذى الخلق ومن كان يحب بيوت الله (عز وجل) فليحرص على بقائها مفتوحة من خلال التزامه بالتعليمات والإجراءات الوقائية. جاء قرار وزير الأوقاف بناءً على مذكرة مديرية أوقاف أسيوط الواردة لغرفة العمليات المركزية اليوم الأربعاء.

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