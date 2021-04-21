بالإجماع.. انتخاب مصر لعضوية هيئتين دوليتين بالأمم المتحدة

جدة - نرمين السيد - اعتمد المجلس الاقتصادى والاجتماعى للأمم المتحدة بالإجماع، انتخاب مصر لعضوية كل من "لجنة وضعية المرأة" للأعوام من 2022 إلى 2026 والمجلس التنفيذى لـ"هيئة الأمم المتحدة للمرأة" للأعوام من 2022 إلى 2025 وذلك كممثل للمجموعة الإفريقية.





وأشار السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إلى أن هذا الانتخاب يأتى ليؤكد من جديد على المكانة والثقة الكبيرتين اللتين تتمتع بهما مصر على المستوى الدولى، وذلك فى ضوء دورها النشط والمبادرات المختلفة التى تطرحها وتقودها فى إطار عمل الآليات والأجهزة المختلفة للأمم المتحدة، ومن بينها لجنة وضعية المرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة اللتين تقودان العمل الدولى فى مجال المرأة. وأضاف حافظ، فى بيان صحفى، أن هذه الخطوة تُعبر أيضاً عن مدى التقدير للخطوات التى اتُخذت فى مصر على المستوى الوطنى على مدار السنوات الأخيرة فى مجال حماية وتعزيز حقوق المرأة فى العديد من المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما فى ذلك ما يتعلق بالإجراءات الشاملة التى اتُخذت فى هذا الصدد منذ بدء جائحة الكورونا والتى تم الاستناد إليها عند طرح مشروع القرار الذى أعدته مصر وتقدمت به، ومعها مجموعة عبر إقليمية من الدول، إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة حول "تداعيات جائحة الكورونا على أوضاع النساء والفتيات"، وهو القرار الذى اعتمدته بالفعل الجمعية العامة بالتوافق فى نوفمبر الماضى.

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