وزيرة التضامن الاجتماعى تلتقى بوفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

جدة - نرمين السيد - وضم وفد التنسيقية عددًا من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ونواب المحافظين ولجان المنسقين والحماية الاجتماعية والتنظيم بالتنسيقية، وشمل الوفد عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، والنائب أحمد فتحى عضو مجلس النواب، والنائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب، والنائب محمد عزمى عضو مجلس الشيوخ، والنائب محمود تركى عضو مجلس الشيوخ، وشيماء عبد الإله عضو الهيئة الوطنية للصحافة والمتحدث الإعلامى للتنسيقية، وشيرين فتحى عضو التنسيقية والمستشار الإعلامى لوزارة التضامن الاجتماعى، ونجوى إبراهيم عضو التنسيقية.

ورحبت وزيرة التضامن الاجتماعى فى بداية اللقاء بالوفد، مؤكدة أن أبواب الوزارة دائما مفتوحة فى كل وقت والمجال مفتوح للتعاون فى مختلف المجالات خاصة أن الوزارة معنية بخدمة المجتمعات المحلية وتمكين مختلف الفئات الأولى بالرعاية والحماية.

واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعى مجالات العمل المختلفة التى تقوم بها الوزارة، كما سردت الكيانات التى تقع تحت إشراف الوزارة، وأوضحت أن الوزارة تثمن الشراكة مع كافة الجهات من أجل المساهمة فى الجهود التنموية المختلفة التى تصب فى مجملها لتحقيق ما تصبو إليه القيادة السياسية من نهضة فى كافة المجالات ومن تعزيز بناء الإنسان والاستثمار فى المورد البشرى.

وأكدت القباج أن الوزارة بدأت تكثف جهودها فى مجال تعزيز مشاركة الشباب فى العمل العام وفى تنمية المجتمعات، مستشهدة بذلك بمبادرة الوزارة فى افتتاح وحدات للتضامن الاجتماعى داخل 25 جامعة حكومية بهدف توظيف الطاقات الشبابية وتعبئتها نحو القضايا الاجتماعية، بالإضافة إلى تحفيز التطوع فى البرامج القومية المختلفة، وتكثيف حملات التبرع بالدم من خلال جمعية الهلال الأحمر المصرى، وتشجيع الشباب على الإنتاج من خلال بنك ناصر الاجتماعى الذى يعرض قروضًا ميسرة وفرص لعمل مشروعات متناهية الصغر للشباب، هذا بالإضافة إلى تكثيف حملات التوعية ضد التعاطى والإدمان، وبالمثل تنمية الوعى الإيجابى نحو الأشخاص ذوى الإعاقة والحفاظ على البيئة وترشيد الموارد الطبيعية، وتثمين قيمة الأسرة واحترام الاختلاف وتحفيز شعور المواطنة وغيرها من الموضوعات ،هذا بالإضافة إلى حرص الوزارة على مساعدة الطلاب غير القادرين وذوى الإعاقة وقد أطلقت الوزارة منحًا دراسية للطلاب الفائقين بالشراكة مع الجمعية الشرعية سواء من الدارسين قبل التخرج أو من طلاب الدراسات العليا بالماجستير والدكتوراه.

وقد طرح وفد التنسيقية كثيرًا من الموضوعات التى تشغل بال الكثير من المجتمعات والتى ما زالت تحتاج إلى إعلام أكثر من جانب الوزارة ومنها تعزيز المعارف باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، وتسجيل المرحلة الثانية من الحصول على بطاقات الخدمات المتكاملة، وزيادة الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدى، وتحسين جودة مؤسسات الرعاية، وتطوير قدرات العاملين لمواءمة التطور الإدارى الذى تشهده الدولة فى الوقت الحالى، وتحسين سبل التعامل مع الجمهور بشكل عام والمسنين بشكل خاص فى أماكن تقديم خدمات التأمينات والمعاشات، والتوسع فى فرص التمكين الاقتصادى من خلال بنك ناصر الاجتماعى.

كما أكد الشباب على أهمية ميكنة خدمات الوزارة، بالإضافة إلى عرض الوفد إمكانية مراجعة التشريعات الصادرة عن الوزارة فى إطار حوارى تشاورى.

وأكد وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين رغبتهم فى التعاون مع الوزارة خلال الفترة المقبلة، خاصة أن لديهم العديد من المبادرات والفعاليات التى يتوقعون نجاحها بشكل كبير كما أشاروا إلى التعاون الجارى فى الوقت الحالى مع كل من وزارات الصحة والسكان والمالية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

وبشكل عملى، ناقش شباب التنسيقية مبادرة مقترحة من طرفهم للشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعى تحت عنوان "كلنا بنساعد" التى أعربوا عن رغبتها فى توقيع بروتوكول بشأنها مع وزارة التضامن، والتى لاقت ترحيباً كبيراً من وزيرة التضامن الاجتماعى، حيث إن ذلك البروتوكول سيكون بمثابة نواة للعمل المشترك الذى يستثمر طاقات و قدرات الشباب ويربط بين الكيانات التشريعية والتنموية والتنفيذية بعضاً ببعض فى إطار تحقيق استراتيجية الدولة و أهداف التنمية المستدامة.