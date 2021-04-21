عاجل- الأعلى للإعلام يحفظ الشكاوى المقدمة ضد مسلسل الطاووس: لم نمنعه

جدة - نرمين السيد - وأوضح فى بيان صحفى، أنه تبين الحصول على الموافقات اللازمة من الرقابة على المصنفات الفنية، ولم يتم منع عرض المسلسل سواء قبل إجراء التحقيقات أو بعدها.

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