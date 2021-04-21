صور.. رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقيتين لتصنيع لقاح «سينوفاك» الصينى بمصر

جدة - نرمين السيد - شهد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، مراسم التوقيع ـ عن بعد ـ لاتفاقيتين بين الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، وشركة سينوفاك الصينية للمستحضرات الحيوية، بحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، السفير محمد البدرى السفير المصرى فى الصين، لياو ليتشيانج السفير الصينى بالقاهرة، والدكتور محمد حسانى مساعد وزيرة الصحة.





يأتى توقيع الاتفاقيتين فى إطار السعى نحو تحقيق التعاون الفنى فى هذا المجال الحيوى، عبر الاستفادة من اللقاح الذى طورته شركة سينوفاك الصينية، الرائدة فى مجال البحث والتطوير والإنتاج والتوسيق فى مجال المستحضرات الصيدلانية الحيوية، من أجل الوقاية من فيروس كورونا، وتبادل الخبرات لدعم إمكانات شركة فاكسيرا المختصة بتصنيع الأمصال واللقاحات فى مصر، بما يساهم فى الحد من انتشار هذا الفيروس، وقام بتوقيع الاتفاقيتين الدكتورة هبة والى رئيس الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا)، ومنج وينينج نائب رئيس شركة سينوفاك الصينية للمستحضرات الحيوية.

وقالت وزيرة الصحة إن الاتفاقية الأولى تختص بتكنولوجيا التصنيع للقاح كوفيد 19، حيث تمنح شركة سينوفاك الصينية بموجبها، لشركة فاكسيرا ترخيصاً محدوداً لاستخدام تكنولوجيا التصنيع، والمعرفة الفنية، بغرض تصنيع المنتج النهائى المحلى للقاح كوفيد 19، فى أماكن التصنيع الخاصة بشركة فاكسيرا داخل مصر، على النحو المحدد فى اتفاقية التصنيع المحلية، باستخدام المنتج الجاهز للقاح كوفيد 19 المقدم من شركة سينوفاك الصينية.



كما نصت هذه الاتفاقية على أن تقدم شركة سينوفاك الصينية لشركة فاكسيرا، كافة المعلومات التقنية، المتعلقة بلقاح كوفيد 19، وتقديم المساعدة الفنية، بما فى ذلك فحص أماكن التصنيع الخاصة بشركة فاكسيرا، وتصنيع المنتج النهائى المحلى باستخدام المنتج الجاهز الذى توفره شركة سينوفاك، إلى جانب اختبار المنتج النهائى المحلى، وطرق التصنيع والعمليات التقنية المستخدمة، وكذا المعدات أو الأدوات أو الآلات والإصلاح وصيانة مرافق التصنيع الخاصة بفاكسيرا، فضلاً عن إدارة الجودة ومراقبة الجودة.

وأضافت الوزيرة أن الاتفاقية الثانية تتعلق بالتصنيع المحلى للقاح كوفيد 19، وتنص على منح شركة سينوفاك الصينية تصريحاً لشركة فاكسيرا، لإعادة التعبئة، والتغليف وتصنيع المنتج النهائى المحلى للقاح كوفيد 19، فى المنشآت الخاصة بشركة فاكسيرا، مع حصول فاكسيرا على الموافقات التنظيمية، وتكنولوجيا التصنيع والمعرفة الفنية، لاستخدام المنتج الجاهز للتعبئة الذى توفره شركة سينوفاك، من جانب شركة فاكسيرا.



ونصت الاتفاقية على قيام فاكسيرا بتجهيز منشآتها الحالية، أو إنشاء وبناء وتجهيز مرافق جديدة لتكون بمثابة منشآت التصنيع، مع إنشاء نظام فاعل لإدارة الجودة لكل خطوة من خطوات وأنشطة الإنتاج، وتمكينها من تلبية متطلبات ومواصفات ومعايير إجراءات التشغيل الخاصة بشركة سينوفاك الصينية، التى ستقدم من جانبها الدعم الفنى والمساعدة لفاكسيرا على بناء وتجهيز مرافق التصنيع لتلبية المعايير المطلوبة.

كما نص الاتفاق على استعداد شركة سينوفاك، بناء على طلب شركة فاكسيرا، لتوفير التدريب اللازم لموظفى فاكسيرا فى منشآت التصنيع بمصر، أو فى منشآتها الخاصة فى بكين، فيما يتعلق بعمليات التعبئة والتغليف النهائية، ومراقبة الجودة النهائية.