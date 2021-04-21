 الأعلى للإعلام يهنئ السيسى بذكرى العاشر من رمضان

جدة - نرمين السيد - وأكد المجلس، فى بيان صحفى، أن تلك الذكرى ستظل مبعث اعتزاز و فخر للشعب المصرى العظيم، راجين من الله أن يحفظ الله مصر من كل مكروه وسوء، وأن تحقق مصرنا الحبيبة ما تصبو إليه نحو المزيد من التقدم والازدهار والرخاء.

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