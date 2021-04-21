منها تخصيص أرض لصالح «كهرباء أسيوط».. قرارات مجلس الوزراء اليوم

جدة - نرمين السيد - وأصدر مجلس الوزراء فى نهاية الاجتماع العديد من القرارت وهى:

1 - الموافقة على مشروع قانون بمنح التزام تصميم وإنشاء وتشغيل محطة متعددة الأغراض على الأرصفة من 55 إلى 62 بميناء الإسكندرية لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض "شركة مساهمة مصرية"، وكان الهدف الأساسى لوزارة النقل من إنشاء هذه الشركة هو أن تكون الذراع التجارية للوزارة فى مجال إدارة وتشغيل المحطات متعددة الأغراض داخل مصر، من أجل تحقيق المنافسة والتوسع على المستوى الاقليمى والعالمى، من خلال تطبيق المعايير العالمية فى الإدارة والتشغيل ومعدلات الأداء القياسية فى الشحن والتفريغ ووسائل الأمن الصناعى، ومراعاة البعد البيئى وتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة.

2 - الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص مساحة من الأراضى المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية محافظة أسيوط، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لاستخدامها فى توسعات محطة كهرباء الوليدية نقلاً من الأراضى المخصصة بأنشطة الاستصلاح والاستزراع، وذلك بهدف تطوير القدرات فى أنشطة الكهرباء والطاقة المتجددة.

3 - الموافقة على تحويل مبلغ 14 مليون جنيه من موازنة وزارة البيئة وأجهزتها التابعة إلى وحدة المعونة الإنمائية، تحت حساب الدعم المؤسسى لمشروع البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة، والقائم على أساس الإتفاقيات الموقعة بين حكومتى مصر وألمانيا، حول التعاون الفنى بين البلدين، والتى ستخصص لتنفيذ التزامات البرنامج.

4 - الموافقة على التعاقد مع إحدى الشركات لتنفيذ البنود المستجدة فى أعمال ترميم مسجد المحلى برشيد، وذلك فى إطار خطة الدولة لإعادة احياء المبانى التاريخية واضفاء طابع حضارى عليها.

5 - اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بجلستها رقم 77 بتاريخ 12 أبريل 2021، بعدد 21 موضوعا.

كما استعرض المجلس الموقف التنفيذى للقرارات الصادرة عن اللجنة لصالح المستثمرين خلال عام 2020، والتى بلغ عددها 140 قرارا، بهدف المتابعة الدورية لاتمام تنفيذها، من أجل تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار.

6 - اعتمد مجلس الوزراء محضر الاجتماع رقم "45"45 المنعقد بتاريخ 13 أبريل 2021 للجنة العليا للتعويضات، والمتضمن بيانا مجمعا باجمالى قيم نسب التعويضات المستحقة للمتعاقدين، والتى قامت بحسابها كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة الصادرة بالقانون رقم 84 لسنة 2017.