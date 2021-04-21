مصر تُنتخب لعضوية هيئتين دوليتين رفيعتي المستوى معنيتين بقضايا المرأة

اعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بالإجماع انتخاب مصر لعضوية كل من "لجنة وضعية المرأة" للأعوام من ٢٠٢٢ إلى ٢٠٢٦، والمجلس التنفيذي لـ"هيئة الأمم المتحدة للمرأة" للأعوام من ٢٠٢٢ إلى ٢٠٢٥، وذلك كممثل للمجموعة الأفريقية.
وأشار السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إلى أن هذا الانتخاب يأتي ليؤكد من جديد على المكانة والثقة الكبيرتين اللتين تتمتع بهما مصر على المستوى الدولي، وذلك في ضوء دورها النشط والمبادرات المختلفة التي تطرحها وتقودها في إطار عمل الآليات والأجهزة المختلفة للأمم المتحدة، ومن بينها لجنة وضعية المرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة اللتين تقودان العمل الدولي في مجال المرأة.
وأضاف حافظ أن هذه الخطوة تُعبر أيضاً عن مدى التقدير للخطوات التي اتُخذت في مصر على المستوى الوطني على مدار السنوات الأخيرة في مجال حماية وتعزيز حقوق المرأة في العديد من المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك ما يتعلق بالإجراءات الشاملة التي اتُخذت في هذا الصدد منذ بدء جائحة الكورونا والتي تم الاستناد إليها عند طرح مشروع القرار الذي أعدته مصر وتقدمت به، ومعها مجموعة عبر إقليمية من الدول، إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة حول "تداعيات جائحة الكورونا على أوضاع النساء والفتيات"، وهو القرار الذي اعتمدته بالفعل الجمعية العامة بالتوافق في نوفمبر الماضي.
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