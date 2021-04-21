وزير النقل يصدر قرارات جديدة بخصوص سكك حديد مصر

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محمد سياف - ابو ظبي - أصدر وزير النقل الفريق المهندس كامل الوزير، مجموعة من القرارات الوزارية الهامة والتي تخص القيادات بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، وذلك حادث قطار طوخ بالقليوبية. قرارات وزير النقل الجديدة 1- تكليف المهندس أشرف محمد رسلان شلبي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر بوظيفة مستشار الوزير لشئون السكك الحديدية. 2- تعين المهندس مصطفى عبد اللطيف أبو المكارم رئيسا لمجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر وذلك لمده سنة. 3- يعين المهندس شعبان محمود محمد موسى رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركه المصرية لتجديد وصيانة خطوط السكك الحديدية. 4- انتداب المهندس محمد عامر عبد العزيز نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر لقطاع المشروعات الهندسيه والتطوير بالقيام بمهام وظيفه نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة لقطاع الخدمات المشتركة وذلك بجانب عمله. 5- تعين المهندس عماد أسعد غبريال عبد الملاك رئيس الإدارة المركزية لمنشآت الهيئة بقطاع الخدمات المشتركة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر للعمل رئيسا للإدارة المركزية لشئون المنطقة الوسطى بقطاع البنيه الأساسية بالهيئة وذلك لمدة سنة. 6- تعين المهندس مصطفى محمد مصطفى شاهين للعمل رئيسا للإدارة المركزية للإشارات والاتصالات بالهيئة القومية لسكك حديد مصر. 7- انتداب المهندس مجدي عبد المنعم الصباغ نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر لقطاع الخدمات المشتركة بوظيفه استشاري قطاع بالهيئة. 8- تعين المهندس سامي محمد عفيفي شلبي مدير عام ورش الجرارات بفرز القاهرة بقطاع الصيانة والدعم الفني بالهيئة القومية لسكك حديد مصر بوظيفه مستشار رئيس الهيئة. 9- تعين المهندس حسين رشيدي محمد خليل رئيس الإدارة المركزية للإشارات والاتصالات بالهيئة القومية لسكك حديد مصر نائبا لرئيس مجلس إدارة الهيئة لقطاع البنيه الأساسية. 10- تعين المهندس سامي عبد الفتاح عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لصيانة الوحدات المتحركة للمناطق بالهيئة القومية لسكك حديد مصر لوظيفه نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة لقطاع صيانة الوحدات المتحركة والدعم الفني. وأضح بيان وزير النقل أن الغرض من هذه القرارات ليس مجرد تعديلات في قيادات هيئة سكك حديد مصر بل جاء لطبيعة الفترة القادمة، والتي تحتاج للدفع بمجموعة من الكفاءات لاستكمال مسيرة التطوير الشامل لمنظومة السكك الحديدية الجاري تنفيذها، وتقديم خدمات أفضل والعمل على مدار الساعة لخدمة جمهور الركاب وبذل مزيد من الجهد للارتقاء بمرفق السكك الحديدية، هذا المرفق الحيوي الهام الذي ينقل ملايين الركاب سنويا.

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