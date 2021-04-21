موعد إجازة عيد العمال 2021.. كيفية الحصول عليها براتب كامل

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إجازات عدة تأتي في شهر رمضان المبارك، منها إجازة عيد العمال 2021، ولكن سيأخذها الموظفون يوم الخميس بديلًا عن يوم السبت، ويأخذها العمال بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

إجازة عيد العمال 2021

من المقرر أن يحصل العاملون على إجازة عيد العمال 2021، يوم الخميس الموافق 6 مايو 2021، بدلًا من السبت 1 مايو 2021، حيث كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد سبق وأعلن ترحيل مواعيد الإجازات والعطلات الرسمية إلى يوم الخميس مع نهاية كل أسبوع.

إجازة للعاملين بالقطاعات الحكومي والعام

ووفقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية الصادرة في 2017، وقانون العمل 12 لسنة 2003، فقد تم وضع نظام لحصول العاملين بالدولة على العديد من الإجازات والعطلات الرسمية، من بينها إجازة عيد العمال2021.

حق الحصول على إجازة مدتها 45 يومًا

يشار إلى أن قوانين العمل، والخدمة المدنية، قد منحت العمال حق الحصول على إجازة مدتها 45 يومًا إذا تجاوزت سن الخمسين عاما.

ونص قانون العمل، على إمكان حصول العامل على إجازة سنوية، دون احتساب العطلات الرسمية بأجر كامل.

وهي على النحو التالي:

يحصل العامل خلال السنة الأولى له في العمل على 15 يومًا.

يحصل في العام الثاني على إجازة تقدر بنحو 21 يومًا.

يحصل على إجازة 30 يومًا لمن أمضى في عمله أكثر من 10 سنوات.

إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة، تكون إجازته بنسبة المدة التي قضاها في العمل، بشرط أن يكون أمضى 6 أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل.

وفي بعض الحالات منح القانون العامل حق الحصول على إجازة براتب كامل:

للعامل الذي يثبت مرضه، أو إصابته، الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضًا عن الأجر.

يكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية، الحق في إجازة مرضية كل 3 سنوات تُقضى في الخدمة.

للمرأة العاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة 4 أشهر، تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبين بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر.

مواعيد الإجازات الرسمية في النصف الثاني من شهر رمضان 2021 :

الخميس 17 رمضان الموافق 29 أبريل من الشهر الجاري، هو يوم إجازة رسمية بدلا من يوم الأحد 25 أبريل إجازة عيد تحرير سيناء.

السبت 19 رمضان الموافق 1 مايو المقبل إجازة رسمية للاحتفال بعيد العمال.

الإثنين 21 رمضان الموافق 3 مايو المقبل عيد شم النسيم، وتلك هي المرة الأولى تقريبا يحتفل فيها المصريون بعيد شم النسيم في شهر رمضان.

إجازة عيد الفطر لعام 2021 :

الأربعاء 30 يونيو بمناسبة عيد ثورة 30 يونيو.

الإثنين 19 يوليو لمدة 4 أيام بمناسبة وقفة يوم عرفة.

الثلاثاء 20 يوليو عيد الأضحى حتى يوم الجمعة 23 يوليو.

الجمعة الموافق 23 يوليو إجازة رسمية بمناسبة عيد الثورة 23 يوليو.

الإثنين 9 أغسطس إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية.

الأربعاء 6 أكتوبر عيد القوات المسلحة بمناسبة حرب أكتوبر.

الإثنين 18 أكتوبر عيد المولد النبوي الشريف.