/628022/قرار-عاجل-من-الفيفا-بشأن-والتر-بواليا-قبل-مباراة-الأهلي-و-سموحة

أعلن الإتحاد الدولي لكرة القدم قراره النهائي بمشاركة والتر بواليا لاعب المارد الأحمر، مع المنتخب الكونغولي، بعد الأزمة التي أنتشرت خلال مباراة المنتخب الكونغولي في المباراة الماضية ورفض الإتحاد المحلي للاعب مشاركته مع المنتخب حتى لا يقع تحت أي عقوبات.

وسمح الإتحاد المصري لكرة القدم بمشاركة والتر بواليا لاعب النادي الأهلي مع المنتخب الكونغولي حسب موقع "FootRDC" الكونغولي ، بعد أزمة مشاركة اللاعب في مباراتي الجابون و جامبيا ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية .

وبالتالي يصبح والتر بواليا مهاجم النادي الأهلي لاعبا بشكل رسمي مع كل من كل من سيدريك باكامبو، جاكسون موليكا، بريت أسومبالونجا ودارك كابانجو.

والتر بواليا يمثل المنتخب الكونغولي

الجدير بالذكر أن والتر بواليا أنضم إلى منتخب الكونغو الديمقراطية في التجمع الدولي السابق، لكن لم يحظى بالمشاركة الأساسية بسبب خوف الإتحاد الكونغولي من الإيقاف، وبالتالي فضل عدم مشاركة اللاعب في مباراتي الجابون وجامبيا ضمن منافسات التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

ويستعد بواليا للمشاركة مع الأهلي في مباراة سموحة والمقرر إقامتها مساء اليوم على ملعب السلام في تمام التاسعة والنصف مساء ضمن منافسات الجولة الحادية عشر للدوري الممتاز.

قائمة الأهلى لمواجهة سموحة في الدوري

تضم قائمة الأحمر كل من :

حراسة المرمى : الشناوى ، على لطفي ، مصطفي شوبير . الدفاع : بدر بانون ، رامى ربيعة ، سعد سمير ، احمد رمضان بيكهام ، ايمن اشرف . خط الوسط : اليو ديانج ، ناصر ماهر ، محمد مجدى أفشة ، أحمد نبيا كوكا . الهجوم : كهربا ، طاهر، وليد سليمان ، الشحات ، مروان محسن ، بواليا ، صلاح محسن ، محمد شريف .

التشكيل المتوقع للأهلي أمام سموحة في الدوري

حراسة المرمى: علي لطفي خط الدفاع: أيمن أشرف – رامي ربيعة – بدر بانون - أحمد بيكهام. خط الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج. خط الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر – حسين الشحات - محمد مجدي أفشة. خط الهجوم: محمد شريف.