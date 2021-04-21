/628023/خطة-البرلمان-تبدأ-في-مناقشة-الموازنة-العامة-للدولة-وموازنات-الهيئات-الاقتصادية-الأحد-المقبل

أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة ستبدء في مناقشة الموازنة العامة للدولة وموازنة الهيئات العامه الاقتصادية ابتداء من يوم الاحد القادم حيث ستعقد اللجنة عدد 8 اجتماعات تتمثل في الآتي :-

الإجتماعين الاول والثاني وذلك عقب الجلسة العامة الساعة الثانية والثالثة بعد ظهر يوم الأحد الموافق 25 - 4 - 2021، وذلك لمناقشة البيان المالي الذي سيلقيه وزير المالية أمام المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 25-4، بشأن الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الإقتصادية وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021-2022، وذلك بحضور وزير المالية.

الإجتماعين الثالث والرابع عقب الجلسة العامة الساعة الثانية والثالثة ظهر يوم الأثنين وذلك لمناقشة البيان الذي ستلقية وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية أمام المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 25-4-2021، وذلك بشأن مشروع خطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية لسنة المالية 2021-2022، وذلك بحضور وزير التخطيط والتنمية الإقتصادية.

الإجتماع الخامس عقب الجلسة العامة الساعة الثانية بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 27-4-2021، لمناقشة الإعتمادات الموجه لأجور العاملين في ضوء القرارات التي إتخذتها الحكومة لتحسين دخول العاملين بالجهات الداخلة بالموازنة العامة للدولة والهيئالت العامة الإقتصادية من واقع مشروعات الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الإقتصادية للسنة المالية 2021-2022، وذلك بحضور وزارات المالية والتخطيط والتنمية الاغقتصادية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والمجلس الاعلى للأجور.

الإجتماع السادس لنظر الإعتمادات التي وجهت لمقابلة متطلبات المشروعات الإستثمارية وبالأخص تلك الموجهة لمحافظات بالصعيد لإقامة حياة كريمة بالقرى، وذلك بحضور وزارتي المالية والتخطيط والتنمية اللإقتصادية والتنمية المحلية والغسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتضامن الإجتماعي.

الإجتماع السابع لمناقشة مشروع موازنة قطاع الصحة والجهات التابعة لها من واقع مشروعات موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولةـ ومنشروعات موازنات الهيئئات العامة الإقتصادية ذات الصلة للسنة المالية 2021-2022، وذلك بحضور وزارتي المالية والتخطيط والتنمية اللإقتصادية والصحة والسكان.

الإجتماع الثامن وذلك لمناقشة مشروع موزنة قطاع التعليم والجهات التابعة لها من واقع مشروعات موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الإقتصادية ذات الصلة للسنة المالية 2021-2022، وذلك بحضور وزارات المالية والتخطيط والتنمية الإقتصادية والتربية والتعليم والتعليم الفني.