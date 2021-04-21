/628024/تصريح-مثير-من-فرج-عامر-قبل-مباراة-الأهلي-و-سموحة

أثار فرج عامر رئيس مجلس إدارة سموحة الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي قبل مباراة الأهلي والفريق السكندري في تمام التاسعة و النصف من مساء اليوم على ملعب الأهلي WE السلام.

وكتب فرج عامر عبر الصفحة الرسمية علي الفيس بوك: " صراع الاشقاء ، مباراة الاهلي وسموحة اليوم بتفكرني بمباراة التنس في بطولة امريكا المفتوحة بين الشقيقتين ڤينس ويليامز ( المارد الأحمر) وسيرينا ويليامز (الأمواج الزرقاء ) ".

يأتي هذا في ظل العلاقات الجيدة بين الأهلي و الزمالك في إطار التعاون المثمر بين الفريقي من ضمنها زيارة محمود الخطيب رئيس الأهلي للنادي السكندري خلال الفترة الماضية.

قائمة الأهلى لمواجهة سموحة في الدوري

تضم قائمة الأحمر كل من :

حراسة المرمى : الشناوى ، على لطفي ، مصطفي شوبير . الدفاع : بدر بانون ، رامى ربيعة ، سعد سمير ، احمد رمضان بيكهام ، ايمن اشرف . خط الوسط : اليو ديانج ، ناصر ماهر ، محمد مجدى أفشة ، أحمد نبيا كوكا . الهجوم : كهربا ، طاهر، وليد سليمان ، الشحات ، مروان محسن ، بواليا ، صلاح محسن ، محمد شريف .

التشكيل المتوقع للأهلي أمام سموحة

حراسة المرمى: علي لطفي خط الدفاع: أيمن أشرف – رامي ربيعة – بدر بانون - أحمد بيكهام. خط الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج.

خط الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر – حسين الشحات - محمد مجدي أفشة. خط الهجوم: محمد شريف.

ويدخل الأهلي لقاء سموحة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري بعد أن حصد المارد الأحمر 30 نقطة من أصل 12 مباراة خاضها الفريق الأحمر، حقق منها الفريق الفوز في 9 لقاءات أخرها على الزمالك بهدفين مقابل هدف واحد في إطار المنافسة المؤجلة من الجولة الرابعة للدوري.

ترتيب الأهلي و سموحة في الدوري

فيما يحل سموحة قبل مباراة الأهلي في المركز الثامن من جدول ترتيب الدوري الممتاز، بعد أن أستطاع الفريق السكندري جمع 24 نقطة من أصل 17 مباراة خضاها، حقق الفوز 4 مواجهات و تعادل في 12 مناسبة وخسر مباراة واحدة.