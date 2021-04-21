/628025/بعد-زيارة-مدبولي-الأخيرة-النائب-أشرف-أمين-عودة-العمالة-المصرية-إلى-ليبيا-قريبا

قال النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، إن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إلى العاصمة الليبية طرابلس، أمس الثلاثاء، برفقة وفد رفيع المستوى تأتي امتدادا لتطور العلاقات بين مصر وليبيا خلال الفترة الأخيرة والذي ظهر منذ إعلان القاهرة في يونيو 2020 وما تلاه من انفراجة في حل الأزمة الليبية ثم زيارات واتفاقيات متبادلة بين الطرفين.

وعدد أمين في بيان له، فوائد هذا التطور -خاصة بعد زيارة مدبولي الأخيرة- في عودة العمالة المصرية إلى ليبيا قريبا وإعادة إعمار وتنمية طرابلس بعد سنوات من الحرب، والمزيد من الدعم المصري لخارطة الطريق الليبية والمرحلة الانتقالية بجانب دعم السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا في جميع المجالات والمحافل الإقليمية والدولية ومساعدتها في إدارة المرحلة التاريخية الحالية وعقد الانتخابات الوطنية نهاية العام الجاري.

وتابع أن هذا بالإضافة إلى اتفاقيات التعاون المتبادلة بين الطرفين وآخرها ما تم توقيعه خلال زيارة مدبولي والتي شهدت توقيع 11 اتفاقية في مختلف المجالات، متوقعا المزيد من التطور خلال الفترة المقبلة خاصة في ظل دعم القيادة السياسية الحالية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضية الليبية.

وشدد النائب على أهمية توجه الرئيس المستمر إلى ليبيا لما يحققه من منافع اقتصادية وسياسية واستراتيجية بين البلدين، من خلال تحقيق التكامل الاقتصادي والتجاري من ناحية وقطع الطريق على الإرهاب والفوضى في طرابلس ما يساعد على تأمين الحدود المصرية المشتركة مع ليبيا من ناحية آخرى.

هذا وتوجه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى برفقة وفد رفيع المستوى من الوزراء والمسئولين، أمس الثلاثاء، في زيارة رسمية إلى العاصمة الليبية طرابلس، لبحث التعاون الاقتصادي والسياسي مع حكومة الوحدة الوطنية.