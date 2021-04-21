/628026/بيراميدز-يتأهل-لدور-الـ-8-من-الكونفيدرالية-الإفريقية-بهدف-السعيد-فيديو

حقق بيراميدز فوزا هاما على نكانا الزامبي بهدف نظيف سجلة عبدالله السعيد خارج الديار، في المباراة التي أقيمت على ملعب بطل زامبيا في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات للكونفيدرالية الإفريقية، وبذلك ضمن النادي السماوي التأهل للدور القادم برصيد 9 نقاط.

وسجل عبدالله السعيد هدف الفريق الوحيد بعد عدة تمريرات سريعة بين لاعبي بيراميدز مرر رمضان صبحي الكرة للسعيد المنطلق داخل منطقة الجزاء جهة اليمين ثم سدد الأخير الكرة بقوة لتمر الكرة من على يمين الحارس داخل الشباك.

وحقق بيراميدز التأهل للدور القادم من البطولة بعد تحقيق الفوز على الفريق الزامبي، وأصبح رصيده 9 نقاط في المركز الثاني بترتيب المجموعة خلف المتصدر الرجاء صاحب العلامة الكاملة، بينما يحل نكانا في المركز الثالث برصيد 6 نقاط وحتى لو حقق الفوز في المباراة المقبلة يبقى الفريق السماوي متفوقا بفارق المواجهات المباشرة.

و أعلن رودلفو أروابارينا المدير الفني الأرجنتيني لنادي بيراميدز عن تشكيل الفريق لمواجهة نكانا الزامبي في المباراة التي تقام على ملعب بطل زامبيا ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات للكونفيدرالية الإفريقية، بعد أن خسر الفريق أخر مباراتين أمام الرجاء المغربي ذهابا وإيابا. وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: أحمد فتحي - أحمد أيمن منصور - أحمد سامي - محمد حمدي.

خط الوسط: محمود حمادة - عمر جابر - رمضان صبحي - عبد الله السعيد - محمد فاروق.

خط الهجوم: إيريك تراوري.

تشكيل بيراميدز لمواجهة نكانا الزامبي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد الشناوي - عبد الله بكري - أحمد توفيق - إسلام عيسى -- إبراهيم حسن - محمد الجباس - دييجو رولان. وخرج من قائمة الفريق كلا من : عبد الرحمن أيمن - محمود صابر - جون أنطوي - طارق طه.