فيديو- حياة كريمة يحقق حلم صابرين بمحل «منظفات يارا ومحمد»

جدة - نرمين السيد - عرض برنامج "حياة كريمة" المذاع عبر شاشة dmc، اليوم الأربعاء، تقريرًا عن رحلة "حياة كريمة" بمحافظة الإسكندرية ومقابلة السيدة صابرين، والتى توفى زوجها منذ 6 سنوات وظلت تعمل حتى استطاعت تربية أبناءها.





وأوضحت صابرين، أنها كانت تعمل فى بيع "البسكويت" أمام مدرسة ابنتها، مشيرة إلى أنها مصممة على تعليم أبناءها حتى التخرج، مطالبة بالحصول على فرصة عمل وخصوصا بعد تعرضها لمرضى الخشونة فى الركبة مما تسبب فى تجنب بعض الأعمال الشاقة. وحققت دهب غريب، خلال حلقة اليوم من برنامج "حياة كريمة"، حلم صابرين، حيث وفرت لها محل منظفات صغير حمل اسم "منظفات يارا ومحمد"، بعقد إيجار مدفوع مقدما لمدة 6 أشهر، وسط حالة من الفرح فى عيون صابرين وأهالى المنطقة. البرنامج من تقديم ياسين الزغبى ودهب غريب، ومن إخراج أحمد عساف ووليد ناجى، والمنتج الفنى بلال الطراوى وهيثم أبوعقرب، ومدير التصوير عمر صلاح وبيشوى ناصر، ومن إعداد هبة عادل ومحمد إسلام أبو الخير ومصطفى شيتوس، ومونتاج أدهم ربوطالب وحازم جابر وعمرو السنهورى.

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