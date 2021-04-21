عاجل.. شكرى يصل إلى جمهرية النيجر ضمن جولته بشأن سد النهضة

جدة - نرمين السيد - وكان وزير الخارجية قد بدء جولته الإفريقية بزيارة كينيا ثم جزر القمر فى مستهل جولته ثم جنوب إفريقيا والكونغو الديموقراطية، وتتضمن الجولة عددًا من الدول الأفريقية الشقيقة.

ويتوجّه وزير الخارجية كذلك إلى كل من السنغال وتونس، حاملاً رسائل من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية إلى أشقائه رؤساء وقادة هذه الدول حول تطورات ملف سد النهضة والموقف المصرى فى هذا الشأن.