منير حنا يزور سجن القناطر بمناسبة احتفالات عيد القيامة 

وذكرت الكنيسة اليوم في بيان لها: صلى اليوم المطران منير قداسين لسجن النساء والرجال داخل القناطر الخيرية بمشاركة 53 من الرجال المسجونين المصريين والأجانب و77 من النساء المصريات والأجانب، كما قدم لهم الهدايا بمناسبة العيد.
تقدم الكنيسة هذه الخدمة بالتنسيق مع وزارة الداخلية التى تتولى إصدار تصاريح الزيارات والسماح للسجناء بالصلاة الجماعية وإقامة الشعائر الدينية التى يقدمها القس يشوع بخيت راعى خدمة السجون شهريا، كذلك فإن الدكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية يترأس صلوات الأعياد.
تساعد الخدمة فى تلبية الاحتياجات الجسدية من خلال تقديم مواد غذائية وملابس وتسديد الاحتياجات الروحية من خلال العظة الشهرية، إذ بدأت خدمة السجون فى الكنيسة الأسقفية منذ أكثر من عشرين عاماً وتُقدم الخدمة للرجال والنساء الأجانب، نظراً لعدم وجود من يعولهم من الأهل والأصدقاء فى مصر.
يتراوح عدد السجناء الذين ترعاهم الكنيسة ما بين 150 إلى 200 سجين وسجينة، كذلك ساعدت الكنيسة حوالى 27 سجينا، للوصول إلى بلادهم بعد انتهاء مدة عقوبتهم.
وأضافت: تقدم الخدمة للمسجونين الأجانب من دول مختلفة مثل الكاميرون، الصين، كولومبيا، الكونغو، بلجيكا، إنجلترا، إريتريا، إثيوبيا، غانا، كينيا، لبنان، نيجيريا، البيرو، روسيا.
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