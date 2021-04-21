قوافل أبواب الخير تصل البحيرة.. توفير 105 أطنان مواد غذائية ودواجن للمحافظة

جدة - نرمين السيد - تواصل قوافل صندوق تحيا مصر لليوم التاسع على التوالى توفير المواد الغذائية والدواجن للأسر الأولى بالرعاية بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك ضمن حملة أبواب الخير التى أطلقها الصندوق بمناسبة شهر رمضان المعظم بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى.





واستقبل اليوم محافظ البحيرة، هشام آمنة، قافلة أبواب الخير وتتضمن 96 طنا من المواد الغذائية الجافة، بالإضافة إلى 9 أطنان من الدواجن ليتم توزيعها على 8 ألاف أسرة مستحقة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى وجمعية رسالة ومؤسسة أشرقت.

من جانبه قال تامر عبد الفتاح، المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، إن قوافل حملة أبواب الخير قامت بتوصيل المواد الغذائية والدواجن إلى نحو 320 ألف أسرة فى 17 محافظة هى: شمال سيناء، وجنوب سيناء، ومطروح، والقاهرة، الجيزة، والغربية، والبحيرة، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والوادى الجديد، والبحر الأحمر، ومن المزمع الاستمرار فى عملية التوزيع وصولا إلى 650 ألف أسرة خلال الأيام القادمة.





وأضاف أن قوافل الحملة مستمرة فى توفير المواد الغذائية والدواجن طوال شهر رمضان، لتحصل كل أسرة على كرتونة تتضمن (4 كيلو أرز، و1.5 مكرونة، وعبوة زيت، ونصف كيلو فول تدميس، و2 كيلو سكر، وعبوة سمن، وعبوة شاى، وكيلو بلح)، كما يتم توزيع الدواجن فى شكل شنطة تزن 1.2 كيلو جرام، بالإضافة إلى الخضروات والفاكهة.

وأوضح عبد الفتاح، أن الحملة تقوم أيضا بتوفير 35.500 وجبة جاهزة لإفطار الصائمين فى 16 محافظة يوميا، منها 1.500 وجبة إفطار فى القاهرة الكبرى بالتعاون مع مجموعة مطاعم أمريكانا، وذلك بالتوازى مع توزيع المواد الغذائية الجافة.

كما أكد المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر على أن حملة أبواب الخير تم التحضير لها بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعى لضمان وصول الدعم لمستحقيه، لافتا إلى أن الحملة تستهدف المرأة المعيلة، والعمالة غير المنتظمة، ودور رعاية الأيتام وأطفال بلا مأوى، مع مراعاة الوصول إلى الفئات المستحقة فى المناطق النائية، كحلايب وشلاتين، وقرى أسوان ، وشمال سيناء.

يذكر أن صندوق تحيا مصر سجل 3 أرقام قياسية فى موسوعة جينس العالمية بعد تنظيمه لأكبر قافلة مساعدات إنسانية فى العالم لدعم مليون أسرة أولى بالرعاية خلال فصل الشتاء، إذ تضمنت القافلة 480 شاحنة محملة بالمواد الغذائية الجافة، والدواجن، والملابس الشتوية، والأغطية، فضلًا عن توفير عددًا من أجهزة الغسيل الكلوى وحضّانات الأطفال المُبتسرين، وأطنان من المطهرات والكمامات للوقاية من فيروس كورونا المستجد.