وجاء فيها:
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى
رئيس الجمهورية – القائد الأعلى للقوات المسلحة
يسعدنى أن أهنئ سيادتكم بمناسبة الإحتفال بذكرى نصر العاشر من رمضان، الذى حققه جيل عظيم من رجال القوات المسلحة ببطولاتهم وتضحياتهم وكانوا قدوة فى البسالة والفداء من أجل إعلاء الإرادة المصرية وإسترداد العزة الوطنية.
إن ذكرى هذا اليوم المجيد ستظل دائمًا مبعث فخر وإعتزاز لشعب مصر بقواته المسلحة ورجالها، الذين توجوا كفاح شعب مصر ونضاله بإعلاء إرادته والحفاظ على سلامة ووحدة أراضيه بنصر مجيد حققوه فى يوم العاشر من رمضان.
ورجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذه الذكرى المجيدة، يؤكدون وفاءهم للمهام والمسئوليات التى يحملون أمانتها فى الدفاع عن الوطن وحماية شعبه ومقدساته وصون أمنه القومى.
أعاد الله هذه الذكرى الخالدة على سيادتكم بكل الخير وعلى الوطن بكل اليمن والبركات وكل عام وسيادتكم بخير.
كما بعث الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وأصدر الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، توجيهًا لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود ورجال القوات المسلحة المتواجدين بسيناء والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة، وكذا أفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام، بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان 1442هـ.
كما أصدر الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهًا مماثلًا لأفراد القوات المسلحة بنفس المناسبة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الفريق أول محمد زكى يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.