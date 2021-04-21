الفريق أول محمد زكى يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان

جدة - نرمين السيد - بعث الفريق أول محمد زكى القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـي ببرقيـة تهنئـة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الإحتفال بذكرى العاشر من رمضان 1442هـ.





وجاء فيها:

السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى

رئيس الجمهورية – القائد الأعلى للقوات المسلحة

يسعدنى أن أهنئ سيادتكم بمناسبة الإحتفال بذكرى نصر العاشر من رمضان، الذى حققه جيل عظيم من رجال القوات المسلحة ببطولاتهم وتضحياتهم وكانوا قدوة فى البسالة والفداء من أجل إعلاء الإرادة المصرية وإسترداد العزة الوطنية.

إن ذكرى هذا اليوم المجيد ستظل دائمًا مبعث فخر وإعتزاز لشعب مصر بقواته المسلحة ورجالها، الذين توجوا كفاح شعب مصر ونضاله بإعلاء إرادته والحفاظ على سلامة ووحدة أراضيه بنصر مجيد حققوه فى يوم العاشر من رمضان.

ورجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذه الذكرى المجيدة، يؤكدون وفاءهم للمهام والمسئوليات التى يحملون أمانتها فى الدفاع عن الوطن وحماية شعبه ومقدساته وصون أمنه القومى.

أعاد الله هذه الذكرى الخالدة على سيادتكم بكل الخير وعلى الوطن بكل اليمن والبركات وكل عام وسيادتكم بخير.

كما بعث الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأصدر الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، توجيهًا لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود ورجال القوات المسلحة المتواجدين بسيناء والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة، وكذا أفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام، بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان 1442هـ.

كما أصدر الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهًا مماثلًا لأفراد القوات المسلحة بنفس المناسبة.