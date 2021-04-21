الليلة بطريرك الكاثوليك يرأس صلاة عمل الميرون

جدة - نرمين السيد - تقام مساء اليوم الاربعاء وغدا الخميس فى الكلية الاكليريكية بالمعادى صلوات تكريس زيت الميرون المقدس حيث، يرأس الصلوات الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، والأباء الأساقفة أعضاء السينودس البطريركى المقدس.





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