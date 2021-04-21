النشرة المرورية: كثافات أعلى دائرى البساتين والوراق والمرج

جدة - نرمين السيد - قال محمد صابر، محرر الشؤون الأمنية براديو 9090، إن معدلات سير حركة السيارات، اليوم الأربعاء، خلال فترة الذروة المسائية تسير بشكل منتظم، وتتجاوز معدلات سير بين 70 إلى 75%، وسط انتشار الخدمات المرورية على كافة الطرق، تحت إشراف اللواء محمود عبدالرزاق مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور.





وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية، على "الراديو 9090"، مع الإعلامية ياسمين الحفناوى، أنه بالنسبة لمحافظات الوجه البحرى، فتشهد محافظة الإسكندرية، بعض الأحجام بمحور فيكتور عمانويل المتجه لمحور أبو قير، وكذلك بعض الأحجام بمحور أبو قير عند منطقة كفر عبده.

وأشار إلى وجود بعض الأحجام بكورنيش الإسكندرية من عند مناطق سبورتينج حتى شارع سوريا.

وأكد أن بعض قطاعات الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، تشهد حركة مرضية عدا مناطق أعمال التوسعة والتطوير، وينتج عنها ظهور بعض الأحجام، ومن أبرزها أعلى مناطق دار السلام، والبساتين المتجه للمنيب، والوراق والمرج.

وواصل محرر الشؤون الأمنية والمرورية بالراديو 9090، حديثه بالقول: "محافظة الجيزة تنحصر فيها الأحجام بمحور البحر الأعظم، وسط انتشار الخدمات المرورية للإدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة اللواء محمد عامر، الذى وجه بنشر الخدمات المرورية، لاستيعاب أكبر قدر ممكن من السيارات فى فترة الذروة المسائية".

وأشار إلى أن الأحجام تنحصر فى محور 26 يوليو، فى الاتجاه القادم من أكتوبر والمتجه لميدان لبنان، لذا يفضل سلوك محور روض الفرج، كما يشهد شارع مراد بعض الكثافات فى الاتجاه القادم من الدقى، لذا يفضل سلوك شارع ربيع الجيزى.

ونصح صابر، بتجنب كوبرى 6 أكتوبر وكوبرى 15 مايو حيث يشهدان أحجام متفرقة، ويفضل سلوك كوبرى الجلاء وكوبرى الجامعة وكوبرى عباس وكبرى الساحل فى التنقل بين القاهرة والجيزة، كما أشار إلى تجنب مطلع كوبرى الفنجرى واستبداله بأحمد سعيد، كما تقابلنا بعض الأحجام عند منطقة الجهاز المركزى بصلاح سالم.