شركةمياه قنا: 5 منافذ لتحصيل فواتير الاستهلاك بـ16 منطقة

أعلن المهندس رجب عرفة خليل رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا عن إنشاء منافذ تحصيل ثابتة بمواعيد معلنة غير مواعيد العمل الرسمية؛ وذلك تيسيرا على السادة المواطنين. وأوضح أن مواعيد العمل بتلك المنافذ خلال شهر رمضان المعظم أيام السبت والثلاثاء والخميس من الساعة الثامنة مساء حتى الساعة العاشرة مساء. ووجه رئيس شركة مياه قنا، بضرورة تواجد المحصلين داخل المنافذ تسهيلا على المواطنين لسداد فواتير استهلاك المياه. وأشار أن المناطق هى:

١- المنفذ الاول: ومقره محطة صرف صحى المنشية تخدم مناطق المنشية ١ والمنشية ٢ والمنشية ٣.

٢- المنفذ الثانى: ومقره محطة صرف صحى مدينة العمال مناطق مدينة العمال ١ ومدينة العمال ٢ ومدينة العمال ٣.

٣- المنفذ الثالث: ومقره محطة صرف صحى المعنا مناطق المعنا ١ والمعنا ٢ والمعنا ٣.

٤- المنفذ الرابع: ومقره محطة صرف صحى النحال مناطق النحال والحاكك العسكرى ومصنع المكرونة.

٥- المنفذ الخامس: ومقره محطة صرف صحى الكنوز مناطق الكنوز ١ والكنوز ٢ والكنوز ٣ والمساكن.

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