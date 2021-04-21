رئيسة البنك الأوروبي: مؤشرات الاقتصاد المصري خلال جائحة كورونا يحتذي بها

أكدت أوديل رينو باسو، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حرصها على أن تكون مصر، أول دولة تزورها في إطار جولتها الخارجية بالمنطقة، معربةً عن اعتزاز البنك بعلاقات التعاون الوطيدة والمثمرة مع مصر ومؤسساتها المالية المختلفة، مشيدةً بنجاح مصر في تنفيذ برنامجها الطموح للإصلاح الاقتصادي، والذي ساهم في التعافي للاقتصاد المصري وارتفاع معدلات النمو وتعظيم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، الأمر الذي يعتبر نموذجًا يحتذى به لباقي الدول الأفريقية للاستفادة من التجربة والخبرة المصرية في هذا الصدد، لاسيما في ظل جائحة كورونا، مؤكدةً حرص البنك على توسيع أنشطته في مصر والعمل على تنفيذ المزيد من المشروعات التنموية، بما يصب في صالح تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر ۲۰۳۰".

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السيدة أوديل رينو باسو، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس تقدم بالتهنئة إلى السيدة "باسو" على انتخابها كأول سيدة تشغل منصب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، معربًا عن تقدير مصر للعلاقات المتميزة مع البنك، خاصةً في ضوء الدور الهام الذي قام به خلال السنوات الماضية كشريك في نجاح العملية التنموية في مصر.

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