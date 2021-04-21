انت الان تتابع تفاصيل خبر عروض كازيون للاجهزة الكهربائية “البريمو” من 22 إلي 25 ابريل 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تبدأ عروض كازيون الخميس 22 ابريل 2021، وتسري إلي 25 ابريل الجاري، أو حتى نفاذ الكمية، كما جدير بالذكر إلي انه تطرح تلك العروض بمناسبة الشهر المعظم رمضان 1442هـ، وكل عام والأمة الإسلامية بخير.

>> كما يُمكن الاستفادة بالعروض من مختلف الفروع التابعة لـ ماركت كازيون في العديد من المحافظات المصرية، ويُمكنك الطلب “Online” من خلال الاتصال على الرقم الساخن 19609، ولكن يجب قبل ذلك التعرف على كتالوج مجلة العروض التي يتناولها هذا التقرير.

عروض كازيون 2021:

يعد “كازيون ماركت” من الشركات والمؤسسات القوية التجارية فى جمهورية مصر العربية، حيث قد اعتاد عليها اسبوعياً شريحة ضخمة من المستهلكين، وذلك لكونها تُقدم كتالوج عروض بأسعار مميزة بصورة إسبوعية وخصم هائل على مختلف المنتجات المنزلية والاجهزة الكهربائية بعروض أسعار تنافسية تصل إلي نسبة 68% تخفيض.

– كما يمكن التقسيط على 6 أشهر بدون فوائد لكافة الأجهزة الكهربائية، وفق ما أعلنتة الصفحة الرسمية لـ كازيون على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

ويمّتلك “kazyon misr” الكثير من الأفرع الرئيسية موزعة بعناية لتغطي مساحة كبيرة فى مختلف المحافظات المصرية.

والآن من خلال “مصر فايف” نستعرض عروض كازيون بمناسبة الشهر المعظم رمضان 2021، والتي تتمثل فيما يلي: