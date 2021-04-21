/628028/وليد-عبداللطيف--المجلس-السابق-كان-يجبرنا-على-الحديث-في-أمور-بعينها
أكد وليد صلاح عبداللطيف لاعب نادي الزمالك، على ندمه بشكل كبير على الفترة التي قضاها داخل القناة لأنها أثارت غصب الكثير مني، ولم يكن لك رأي حينها بل كانت تأتي التعليمات موجه من أشخاص الجميع يعلمهم.
وقال وليد صلاح عبداللطيف: " غلطت في ناس زمايلي ولم أقصد أعمل هذا لإنها كانت أمور موجه، وأقر و أعترف أنني كنت شخص موجه".
وتابع صلاح الدين:" أعترف أنني كنت دائما الموافقة على أي شئ يقال لي، حينما يطلب مني أهاجم أحد أقوم بهذا ، لكني شعرت أن الناس و زمايلي ينفرون مني، لذلك قررت الإعتذار لكل الناس ومنها الإعتذار عن العمل، وأنا طول عمري لم أقوم بالخطأ في حق أحد لأنها كانت أمور موجه وكانت السكينة سرقاني".
وواصل: " أعترف أنني أحيانا كنت من مناصري المؤامرة على الزمالك لكن هذا من أجل مصلحة الزمالك، وفريق الإعداد للبرنامج معروف وموجه هو الأخر، في الحلقة وقبل البث، لذلك شعرت أننا بلا دور، وأننا ننفذ تعليمات أخرين فقط".
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