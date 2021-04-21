/628029/وليد-عبداللطيف-بكيت-بعد-سب-الخطيب-وكنت-من-مناصري-نظرية-المؤامرة

كشف وليد صلاح عبداللطيف لاعب الزمالك السابق عن واقعة سبه لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي معلنا أنها الخطوة التي شجعته على الإعتذار للجمهور وعدم إستكمال العمل داخل قناة الفارس الأبيض.

وقال : "جمهور الزمالك في هذا التوقيت كان يساندني ويوصفني بأنني حامي حمى الفارس الأبيض، اللي خلاني أعتذر هو كلامي الخاطئ عن محمود الخطيب وحينها شن العديد من الجماهير هجوما حادا ، وحدثت أحد الصحفيين وبكيت معه عقب واقعة سبي للخطيب".

وكشف صلاح عبداللطيف: " كنت تجهزت لإستلام أفضل لاعب في دوري أبطال إفريقيا لكني لم أتوجه لها بسبب مرض والدتي، ورئيس الزمالك حينها أبلغني أننا لابد أن نسافر لكني لم أستطيع السفر".

وليد عبداللطيف يفتح النار مجلس الزمالك السابق

وأستكمل: " بالتأكيد عدم عملي أثر عليا سلبيا في الأمور المالية، لكن بعض الأمور لم تكن من داخلي بل كانت من الخارج ، وهي أمور موجه من الخارج والجميع يعلم ذلك، واتمنى أن يسامحني كل من تحدثت عنهم أن يسامحوني لأنها أمور لم تكن من داخلي بل كانت أمور تقال لي".

وأضاف: " حازم إمام مازال زعلان مني ، وأحمد شوبير مازال زعلان أيضا وسيد الحفيظ ، لكنني اتقدم للجميع بمسامحتي مرة أخرى".

وواصل:" أثناء فترة التواجد في الزمالك، لم يكن من المسموح الحديث عن أمور بعينها، بل كانت أحاديث موجه تقول هذا ولا تقل ذاك، حتى في التحليل".

يأتي هذ ضمن برنامج أقر و أعترف الذي يقدمه أحمد شوبير عبر قناة أون تايم سبورت ، والتي يتم إذاعته في تمام الساعة الخامسة مساء يوميا خلال شهر رمضان بالتناوب مع برنامج لعبة وحكاية مع سيف، الذي يقدمه سيف زاهر، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق. ويدخل برنامج «أقر وأعترف» موسمه الثاني اليوم، باستضافة أبرز النجوم الرياضية خلال شهر رمضان الكريم، متجاوزين كل الخطوط الحمراء.

ووفقًا للبرومو التى نشرته القناة، فإن البرنامج يركز على أبرز الذكريات التى تتعلق بأذهان الجماهير، والتفاصيل المتعلقة بعدد من المباريات والبطولات، والكواليس الخاصة بالأحداث الرياضية السابقة، بتصريحات جريئة لأول مرة.