الضحية التاسعة لـ رامز عقله طار..فارس الظلام

/628030/الضحية-التاسعة-لـ-رامز-عقله-طارفارس-الظلام

يستضيف الفنان رامز جلال، اليوم الأربعاء، الفنان الكوميدي الشهير محمد هنيدي في برنامج المقالب الخاص به رامز عقله طار، ليكون الضحية التاسعة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مقلب رامز عقله طار في الفنان الكوميدي محمد هنيدي، والذي ينتظره العديد من الجماهير بعدما كشف البرومو عن وجوده ضمن ضحايا رامز جلال هذا العام.

محمد هنيدي في رامز عقله طار

تمكن رامز جلال، من ضحاياه هذا العام عن طريق الفنان السعودي حسن العسيري، الذي يساعده في إستقطاب الضيف إلى افتتاح مدينة ملاهي في الرياض للترويج لها، ويأخذ الضيف معه في جولة ترفيهية بين الألعاب، ومن ثم يلتقي مع الاعلامية سارة لتأخذه في جولة آخرى تنتهي بلعبة الكبسولة الخاصة برامز جلال والتي تتم داخلها المقلب.

يعتبر الفنان محمد هنيدي تاسع ضحايا رامز جلال في البرنامج، حيث كان أول ضحاياه المطرب أحمد سعد، والثاني لاعب نادي بيراميدز ومنتخب مصر رمضان صبحي، والثالث كلا من مطرب المهرجانات حمو بيكا والراقصة لوردينا، والرابعة كانت الفنانة ويزو، أما الخامس فكان نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر محمد مجدي أفشة، وكانت دينا الشربيني سادس الضحايا، ومهاجم اتحاد جدة ونجم المنتخب السعودي فهد المولد السابع، بينما كان نجم مسرح مصر محمد عبدالرحمن ثامن الضحايا.

الجدير بالذكر، أن هناك العديد من نجوم الفن والدراما الذين وقعوا ضحايا لرامز جلال هذا العام، فضلًا عن عملاقة الرياضة الذين استقطبهم رامز جلال في برنامجه الذي احتل التريند رامز عقله طار.