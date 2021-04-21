فيديو.. قصة جزء بن سهيل وزير الأجانب «فى رجال حول الرسول»

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أسامة الأزهرى، أحد علماء الأزهر الشريف، ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، إن الوزير جزء بن سهيل هو صحابى فريد أصبح وزيرا لشؤون الأجانب والجاليات فى عهد سيدنا عمر بن الخطاب.





وأضاف الأزهرى، خلال برنامج "رجال حول الرسول" الذى يقدمه أحمد الدرينى على فضائية dmc، مساء اليوم، أن جزء كان له قصة فى منتهى الغرابة، تمثلت فى أن سيدنا عبد الله بن حواله اشتكى للرسول صلى الله عليه وسلم قلة الحيلة والفقر، فأخبره الرسول بما سيحدث بعد فتح بلاد الروم فى عهد سيدنا عمر بن الخطاب، حيث قال الرسول سترون منكم رجلا قصيرا أسودا حليق الرأس لا يأمر الأعاجم بشئ إلا وأطاعوه، وهو ما حدث وأصبح الوزير هو جزء بن سهيل، فكان شاهد عيان على دلائل النبوة، ووقع كل ما وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم.

وأشار الأزهرى، إلى أن الوزير جزء بن سهيل، كان بارعا جدا فى فهم نفسية الأجنبى، والقدرة على التفاعل معه وحل أزماته.

ويطل الدكتور أسامة الأزهرى، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، أحد علماء الأزهر الشريف، خلال شهر رمضان، ببرنامج "رجال حول الرسول" على فضائية DMC، فى تمام الساعة 5:45 مساء.