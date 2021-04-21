وزير الزراعة: محصول القمح هذا العام يبشر بالخير

جدة - نرمين السيد - وقال الوزير فى بيان صحفى، إن القمح يبشر بالخير هذا العام حيث كانت الظروف الجوية ملائمة لنمو المحصول وكذلك الجهود التى بذلتها وزارة الزراعة بداية من اختيار التقاوى الجيدة والمناسبة لكل منطقة والزراعة فى المواعيد المناسبة مع الالتزام بالسياسة الصنفية وأيضا إقامة الحقول الإرشادية فى كل محافظات الجمهورية، بالإضافة جهود المزارعين والمتابعة المستمرة للمحصول من الإدارات والمعاهد البحثية المختصة وأيضا مكافحة الأمراض وتنفيذ الإرشادات والتوصيات الفنية الدورية الصادرة عن الوزارة وتوصيلها للمزارعين على أرض الواقع.

وأضاف القصير، أن المساحة المنزرعة هذا العام 3.4 مليون فدان والوزارة وبالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى أقامت 8.122 حقلا إرشاديا بالأصناف الجديدة المتميزة، كما قامت الوزارة بتسجيل عدد من الأصناف الجديدة المبشرة عالية الإنتاجية سوف يتم توزيعها على المزارعين الموسم القادم.

وقال القصير، إن الوزارة تبنت نظام الزراعة على المصاطب التى توفر فى كميات مياه الرى بأكثر من 20% وكمية التقاوى بحوالى 25% وكذلك التسوية بالليزر لتقليل كميات مياه الرى المستخدمة، كما قامت الوزارة بتنظيم العديد من أيام الحقل والحصاد والندوات الإرشادية فى حقول المزارعين لتوعيتهم بأفضل التوصيات الفنية للحصول على أعلى إنتاجية من وحدتى الأرض والمياه.

وكلف القصير، مركز البحوث الزراعية وقطاع الخدمات والمتابعة وقطاع الشؤون الاقتصادية ومديريات الزراعة فى المحافظات بإجراء حصر دقيق على أرض الواقع من مواقع حصاد القمح وتقدير متوسط إنتاجية الفدان وإعداد تقرير نهائى بذلك يمكن الاستفادة منه فى وضع الخطط المستقبلية.