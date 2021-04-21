نائب بالشيوخ: زيارة مدبولى إلى ليبيا خطوة غير مسبوقة تؤكد ريادة مصر

وأشار الكحيلى عضو عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، إلى أن الزيارة تبرهن مدى تطبيق مصر لاستراتيجتها الواضحة فى دعم القضايا والدول العربية لصالح الشعوب، وثبات موقفها فى دعم الاستقرار بالمنطقة، مضيفا أن الزيارة تأتى أيضا لتؤكد مسؤولية مصر تجاه الأشقاء والسعى دائما للإعمار.
وقال الكحيلى فى بيان له، إن هذه الزيارة جاءت فى توقيت مناسب، وستفتح الباب لكل الشركات المصرية لإعادة إعمار ليبيا، كما تساهم فى عودة واستقرار أوضاع ملايين من العمالة المصرية للسوق الليبية مرة أخرى.
وأوضح أن السعى لاستقرار ليبيا قضية حاضرة باستمرار على طاولة القيادة السياسة، مشيدًا باهتمام الرئيس السيسى البالغ وتطلعه دائما لأمن واستقرار الدول العربية والإفريقية كافة، ما يحقق تنمية ونجاحا للشعوب والمنطقة بأكملها.
يشار إلى أن الجانبين قد توافقا على التعاون فى عدد من المجالات، أبرزها الكهرباء والطاقة، وتكنولوجيا المعلومات، والبنية الأساسية، والتباحث فى مشروعات الإسكان والنقل والمواصلات، والصحة، والقوى العاملة.
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