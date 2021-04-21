صور.. كرم جبر يلتقى المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب

جدة - نرمين السيد - التقى الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، بالدكتورة رشا راغب المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب.



جدة - نرمين السيد - التقى الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، بالدكتورة رشا راغب المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب. وأوضح بيان صحفى للمجلس، أن ذلك للإعداد لأول دورة تدريبية للقيادات الشابة من الصحفيين والإعلاميين، وإعلان شروط وقواعد الاختيار عقب انتهاء شهر رمضان المعظم.

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