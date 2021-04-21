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صور.. كرم جبر يلتقى المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب

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كريم شعبان 2021-04-21 16:46 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - التقى الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، بالدكتورة رشا راغب المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب.

كرم جبر يلتقى المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب
كرم جبر يلتقى المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب

وأوضح بيان صحفى للمجلس، أن ذلك للإعداد لأول دورة تدريبية للقيادات الشابة من الصحفيين والإعلاميين، وإعلان شروط وقواعد الاختيار عقب انتهاء شهر رمضان المعظم.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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