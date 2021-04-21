وزير الصحة الاتحادية السودانى يشيد بالتقدم الطبى الذى تشهده الدولة المصرية

جدة - نرمين السيد - التقى السفير حسام عيسى، سفير مصر فى الخرطوم، بالدكتور عمر أحمد النجيب وزير الصحة الاتحادية السودانى، وذلك فى إطار تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين فى قطاع الصحة، وبحث سبل المضى قدماً فى تنفيذ عدد من المشروعات ذات الأولوية للحكومة الانتقالية، ومن بينها الدواء ومكافحة نواقل الأمراض والتدريب وبناء القدرات.





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