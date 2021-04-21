/628028/وليد-عبداللطيف--كنت-باخد-تعليمات-بالكلام-اللي-اقوله-عشان-اسخن-الجماهير

أكد وليد صلاح عبداللطيف لاعب نادي الزمالك، على ندمه بشكل كبير على الفترة التي قضاها داخل القناة لأنها أثارت غصب الكثير مني، ولم يكن لك رأي حينها بل كانت تأتي التعليمات موجه من أشخاص الجميع يعلمهم.

وقال وليد صلاح عبداللطيف: " غلطت في ناس زمايلي ولم أقصد أعمل هذا لإنها كانت أمور موجه، وأقر و أعترف أنني كنت شخص موجه".

وتابع صلاح الدين:" أعترف أنني كنت دائما الموافقة على أي شئ يقال لي، حينما يطلب مني أهاجم أحد أقوم بهذا ، لكني شعرت أن الناس و زمايلي ينفرون مني، لذلك قررت الإعتذار لكل الناس ومنها الإعتذار عن العمل، وأنا طول عمري لم أقوم بالخطأ في حق أحد لأنها كانت أمور موجه وكانت السكينة سرقاني".

وليد عبداللطيف يفتح النار على الزمالك

وواصل: " أعترف أنني أحيانا كنت من مناصري المؤامرة على الزمالك لكن هذا من أجل مصلحة الزمالك، وفريق الإعداد للبرنامج معروف وموجه هو الأخر، في الحلقة وقبل البث، لذلك شعرت أننا بلا دور، وأننا ننفذ تعليمات أخرين فقط".

وأستكمل: " بالتأكيد عدم عملي أثر عليا سلبيا في الأمور المالية، لكن بعض الأمور لم تكن من داخلي بل كانت من الخارج ، وهي أمور موجه من الخارج والجميع يعلم ذلك، واتمنى أن يسامحني كل من تحدثت عنهم أن يسامحوني لأنها أمور لم تكن من داخلي بل كانت أمور تقال لي".

وليد صلاح عبداللطيف: “ حازم إمام لسه زعلان مني”

وأضاف: " حازم إمام مازال زعلان مني ، وأحمد شوبير مازال زعلان أيضا وسيد الحفيظ ، لكنني اتقدم للجميع بمسامحتي مرة أخرى".

وواصل:" أثناء فترة التواجد في الزمالك، لم يكن من المسموح الحديث عن أمور بعينها، بل كانت أحاديث موجه تقول هذا ولا تقل ذاك، حتى في التحليل".

يأتي هذ ضمن برنامج أقر و أعترف الذي يقدمه أحمد شوبير عبر قناة أون تايم سبورت ، والتي يتم إذاعته في تمام الساعة الخامسة مساء يوميا خلال شهر رمضان بالتناوب مع برنامج لعبة وحكاية مع سيف، الذي يقدمه سيف زاهر، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق.

ويدخل برنامج «أقر وأعترف» موسمه الثاني اليوم، باستضافة أبرز النجوم الرياضية خلال شهر رمضان الكريم، متجاوزين كل الخطوط الحمراء.

ووفقًا للبرومو التى نشرته القناة، فإن البرنامج يركز على أبرز الذكريات التى تتعلق بأذهان الجماهير، والتفاصيل المتعلقة بعدد من المباريات والبطولات، والكواليس الخاصة بالأحداث الرياضية السابقة، بتصريحات جريئة لأول مرة.