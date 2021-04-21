/628031/وليد-صلاح-فضلت-الزمالك-على-الأهلي-وأنا-أفضل-لاعب-في-إفريقيا

أكد وليد صلاح عبداللطيف لاعب نادي الزمالك، أن الأهلي عرض عليه أكثر من الزمالك، مشددا على ندمه بشكل كبير على الفترة التي قضاها داخل القناة لأنها أثارت غصب الكثير مني، ولم يكن لك رأي حينها بل كانت تأتي التعليمات موجه من أشخاص الجميع يعلمهم.

وقال عبداللطيف: " مسئولي الزمالك أبلغوني أنني ضمن الجهاز الفني لباتريس كارتيرون الساعة 5 لكنني تفأجت أنني لست موجود الساعة 8 مساء، 3 ساعات ومشيت من النادي ".

وتابع: " فلوس نادي الأهلي كانت أكثر عندما كنت في المنصورة، ولكن رغبتي حسمت الإنتقال للزمالك ، المارد الأحمر عرض 180 ألف و الزمالك 120 ألف". وأضاف وليد صلاح عبداللطيف: " غلطت في ناس زمايلي ولم أقصد أعمل هذا لإنها كانت أمور موجه، وأقر و أعترف أنني كنت شخص موجه".

وواصل صلاح الدين:" أعترف أنني كنت دائما الموافقة على أي شئ يقال لي، حينما يطلب مني أهاجم أحد أقوم بهذا ، لكني شعرت أن الناس و زمايلي ينفرون مني، لذلك قررت الإعتذار لكل الناس ومنها الإعتذار عن العمل، وأنا طول عمري لم أقوم بالخطأ في حق أحد لأنها كانت أمور موجه وكانت السكينة سرقاني".

وأستكمل: " أعترف أنني أحيانا كنت من مناصري المؤامرة على الزمالك لكن هذا من أجل مصلحة الزمالك، وفريق الإعداد للبرنامج معروف وموجه هو الأخر، في الحلقة وقبل البث، لذلك شعرت أننا بلا دور، وأننا ننفذ تعليمات أخرين فقط".

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وأكمل : "جمهور الزمالك في هذا التوقيت كان يساندني ويوصفني بأنني حامي حمى الفارس الأبيض، اللي خلاني أعتذر هو كلامي الخاطئ عن محمود الخطيب وحينها شن العديد من الجماهير هجوما حادا ، وحدثت أحد الصحفيين وبكيت معه عقب واقعة سبي للخطيب".

وأختتم: " كنت تجهزت لإستلام أفضل لاعب في دوري أبطال إفريقيا لكني لم أتوجه لها بسبب مرض والدتي، ورئيس الزمالك حينها أبلغني أننا لابد أن نسافر لكني لم أستطيع السفر".

يأتي هذ ضمن برنامج أقر و أعترف الذي يقدمه أحمد شوبير عبر قناة أون تايم سبورت ، والتي يتم إذاعته في تمام الساعة الخامسة مساء يوميا خلال شهر رمضان بالتناوب مع برنامج لعبة وحكاية مع سيف، الذي يقدمه سيف زاهر، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق.