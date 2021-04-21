/628033/مسلسل-المداح-الحلقة-10-تتربع-على-العرش-بين-مسلسلات-رمضان-2021

مسلسل المداح الحلقة 10، ارتفعت المعدلات البحثية من قبل الجمهور خلال الساعات الماضية عن الحلقة الجديدة لمسلسل المداح بطولة الفنان حمادة هلال الذي حقق نجاحًا واسعًا على الساحة الفنية، على الرغم من اكتظاظها على أخرها بالأعمال الدراميا التي استطاعت لفت الأنظار بشكل كبير خلال الأسبوع الأول من إنطلاق الدراما الرمضانية، ليدخل حمادة هلال حلبة المصارعة مع عدد كبير من نجوم الفن.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل المداح الحلقة 10، الذي أحدث ضجة عارمة منذ انطلاق الحلقة الأولى وحتى اللحظات الراهنة التي تؤكد نجاح المسلسل وتألق نجومه، فضلًا عن كليب حمادة هلال الجديد.

مسلسل المداح الحلقة 10 يتصدر محرك البحث “جوجل”

لاقى المسلسل الرمضاني الجديد لحمادة هلال، ردود فعل إيجابية منذ عرض الحلقة الأولى، كما تصدر هاشتاج المداح تريند قائمة تويتر العالمي، وشهد محرك البحث "جوجل" زيادة معلات البحث عن المداح الحلقة 10 خلال الساعات الماضية.

مواعيد عرض مسلسل المداح

يعرض مسلسل المداح يوميًا على فضائية قنوات النهار في تمام الساعة 9:30 مساءً، وهو من بطولة حمادة هلال، أحمد بدير، نسرين طافيش، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، هادي خفاجة، حنان سليمان ومحمد الصاوي، إخراج أحمد سمير فرج.

كليب ديني لحمادة هلال

طرح الفنان والمطرب حمادة هلال أحدث كليباته الدينية، الذي يحمل اسم "صلوا على رسول الله" عبر قناته الرسمية على موقع "اليوتيوب"، بمناسبة شهر رمضان الكريم.

أول تعليق لحمادة هلال بعد طرح الكليب

نشر هلال البوستر الرسمي لكليب "صلوا على رسول الله"، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وأعلن عن طرحه للكليب قائلًا: "صلوا على رسول الله.. شاهد الكليب كامل على قناتي باليوتيوب الرسمية".

تفاصيل كليب "صلوا على رسول الله"

كليب "صلوا على رسول الله"، كلمات داليا عمارة، ألحان وغناء حمادة هلال، توزيع چيزو وإخراج أحمد أشرف، و تُرجم إلى اللغة الفرنسية والإنجليزية.

تدور فكرة الكليب حول والترابط بين المسلمين من كافة الجنسيات حول العالم، اللذين تواجدوا على سفينة واحدة في رحلة إلى المسجد النبوي.