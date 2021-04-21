/628034/بيان-جديد-الأهلي-يوافق-على-إذاعة-مباراة-سموحة-بعد-تعهد-بريزنتيشن

أصدر النادي الأهلي بيانا جديدا يعلن فيه الموافقة على إذاعة مباراة الأهلي و سموحة المقرر إقامتها في تمام التاسعة والنصف مساء، بعد تعهد شركة بريزنتيشن بحل الأزمة بين الطرفين.

وجاء نص البيان كالتالي: “قرر الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، السماح بإذاعة مباراة الأهلي وسموحة في الدوري والمقرر إقامتها مساء اليوم الأربعاء على ملعب «الأهلي we السلام». كما وافق أيضًا على وجود إعلانات الرعاة بملعب المباراة”.

الأهلي يتراجع ويقرر إذاعة مباراة سموحة بالدوري

وتابع البيان :”جاء قرار رئيس الأهلي في ضوء تفويضه من قبل مجلس الإدارة باتخاذ ما يلزم بشأن الأزمة الطارئة مع شركة بريزنتيشن، بخصوص المستحقات المالية المتأخرة للنادي، وعقب تلقي النادي خطابًا تتعهد فيه الشركة بحل مشكلة المستحقات المتأخرة للأهلي وبشكل نهائي خلال جلسة مشتركة الأسبوع المقبل، وقبل انطلاق أول مباراة قادمة تكون مملوكة للنادي”.

وواصل: “كما جاء قرار رئيس الأهلي حرصًا على المصلحة العامة ولأحقية جمهور الأهلي في متابعة فريقه، وتقديرًا لشركة بريزنتيشن، باعتبارها إحدى الشركات الوطنية التي تؤدي دورًا مهمًّا في الاستثمار الرياضي”.

وكان الأهلي قد أصدر بيان يوضح فيه تجميد النشاط مع مسئولي بريزنتيشن بعد عدم وفاء الشركة بإلتزامتها المالية، الأمر الذي يهدد إذاعة مباراة سموحة وجاء بيان الأهلي الأول كالتالي:

قال الدكتور سعد شلبي، مستشار مجلس الإدارة للتسويق، إن الموقف لا يزال متأزمًا بين النادي وشركة بريزنتيشن الحاصلة على حقوق الرعاية والبث؛ نظرًا لعدم تلقي الأهلي أي رد إيجابي من الشركة حتى الآن، بخصوص الخطابات المرسلة إليها من قبل إدارة النادي يومي ٥ و ١٩ أبريل الجاري بشأن المستحقات المالية المتأخرة والتي تزيد على مائة مليون جنيه.

الأهلي يفوض الخطيب لمتابعة أزمة بريزنتيشن

وتابع البيان عبر الموقع الرسمي للنادي الأهلي: “ وقال شلبي إنه تمت مخاطبة شركة بريزينتيشن للمطالبة بحقوق النادي المالية حتى يستطيع الوفاء بالتزاماته الكبيرة والمطلوبة في الوقت الراهن، كمستحقات للاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية والموظفين والعاملين، لكن الشركة لم ترد”.

الأهلي يجمد الرعاية مع بريزنتيشن

وواصل البيان : “ وبالتالي تم رفع الأمر بشكل عاجل إلى مجلس الإدارة والذي قرر تجميد التعاون مع شركة بريزنتيشن بشأن حقوق الرعاية والبث ، وتفويض الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، في اتخاذ أي قرار في ضوء المستجدات التي قد تطرأ قبل مباراة سموحة في الدوري والتي ستقام مساء اليوم على ملعب الأهلي we السلام”.