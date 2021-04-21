/628035/قرار-هام-من-الأعلى-للإعلام-بخصوص-مسلسل-الطاووس

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حفظ الشكاوى المقدمة ضد مسلسل الطاووس، عقب التحقيق مع مسئولي إنتاجه، بعد حالة الجدل التي طرحت مؤخرًا على الساحة الفنية حول المسلسل.

دوت الخليج يرصد تفاصيل قرار المجلس الأعلى للإعلام بشأن مسلسل الطاووس بعد التحقيق مع صناع العمل، فضلًا عن تفاصيل الأزمة.

قرار مجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأن مسلسل الطاووس

وأكد المجلس الأعلى للإعلام الحصول على الموافقات اللازمة من الرقابة على المنصات الفنية، وشدد على عدم منع عرض المسلسل سواء قبل إجراء التحقيق أو بعدها.

أزمة مسلسل الطاووس مع المجلس الأعلى للإعلام

يذكر أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرر مؤخرًا التحقيق مع المسئولين عن إنتاج مسلسل الطاووس ، ومسئولي القنوات التي تقوم بعرضه، بعد أن قدم البعض شكاوى تدينه بالمساس بقيم الأسرة المصرية، الأمر الذي كان من شأنه إثارة حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الأيام الماضية.

حملة دعم لمسلسل الطاووس عبر مواقع التواصل الاجتماعي

وعقب هذا القرار، تم تشدين حملة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبعض نجوم ونجمات الفن لدعم مسلسل الطاووس، من خلال تفعيل هاشتاج "ادعم مسلسل الطاووس"، ومن أبرزهم الفنانة نهى العمروسي ومنى زكي، وكذلك المخرج عمرو سلامة والفنان الكبير نبيل الحلفاوي.

صناع عمل مسلسل الطاووس

مسلسل الطاووس بطولة جمال سليمان، سميحة أيوب، سهر الصايغ، خالد عليش، هالة فاخر، رانيا محمود ياسين، مها نصار وهبة عبد الغني، ومن إخراج رؤوف عبد العزيز.