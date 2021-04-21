الجمعة.. دير الأنبا شنودة بسوهاج يغلق أبوابه 

جدة - نرمين السيد - أصدر الأنبا أولوجيوس، أسقف ورئيس دير الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بالجبل الغربى بسوهاج، قرارا بغلق أبواب الدير، وعدم استقبال كافة الزائرين من المصريين والأجانب وأسر الرهبان وذلك بدا من يوم الجمعة المقبل وحتى يوم شم النسيم.





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