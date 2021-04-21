رئيس الشيوخ يهنئ السيسى بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان 

جدة - نرمين السيد - وجاء فى البرقية: "يطيب لى سيادة الرئيس أن أتقدم لسيادتكم باسمى وباسم أعضاء مجلس الشيوخ بخالص ‏التهنئة القلبية لسيادتكم بمناسبة ذكرى معركة العاشر من رمضان تلك المعركة التى كانت بمثابة ملحمة كبرى قدمها رجال القوات المسلحة الباسلة على أرض سيناء الغالية جادوا فيها بدمائهم وأرواحهم الذكية فى سبيل تحريرها من دنس المحتل".

وأضافت رئيس الشيوخ فى البرقية: "إننا فى هذه المناسبة الغالية نتقدم لسيادتكم سيادة الرئيس ولجنودنا البواسل ولكافة أبناء الشعب المصرى العظيم باسمى التهانى بهذه المناسبة الذكية التى تمر علينا عاما بعد عام لتعطينا العبر والدروس فى أهمية التمسك بالعقيدة والايمان وحسن التخطيط والاستعداد الجيد لكل معارك الحياة مثلما فعل أبطال معركة العاشر من رمضان فكان النصر العظيم حليفهم بفضل الله.. كما ندعوه عز وجل أن يعيد على سيادتكم هذه المناسبة العظيمة دائماً وانتم بكل خير وسعادة وأن يمتعكم بموفور الصحة والعافية".

وتابع: "وأن يحفظ قواتنا المسلحة درعاً قوياً وصرحاَ باسلاً حامياً لدينه ووطنه، وأن يعم الأمن والأمان والازدهار بلادنا بفضل إخلاصكم وقيادتكم الحكيمة".