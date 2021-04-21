وكيل وزارة الصحة بالشرقية يتفقد تجهيز مراكز جديدة للتطعيم بلقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عددا من وحدات طب الأسرة لتخصيص مراكز جديدة بها لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا، وهى وحدات طب الأسرة بهرية رزنة، وبردين، وطحلة بردين، التابعين للإدارة الصحية بالزقازيق.





وقام خلال الجولة بالمرور على الأماكن المختلفة بالوحدات، والتأكد من جاهزيتها لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا كوفيد 19، تيسيرا على المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة، وكبار السن بمحافظة الشرقية، من مشقة السفر، والمستحقين للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد19، وقاموا بالتسجيل على موقع التسجيل الإلكترونى المخصص من وزارة الصحة والسكان.

كما تفقد وكيل الوزارة الأماكن المناسبة، ومعاينة خطوط السير لأماكن الجرعة الأولى، وأماكن الجرعة الثانية، وناقش مع مسئولى الوحدات آليات العمل، والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية، وتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم.

وأوضح وكيل الوزارة بأنه جارى تجهيز 10 مراكز جديدة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا، بالإضافة إلى تجهيز 14 مركزا طبيا حتى الآن بالمحافظة، لحصول المواطنين على لقاح كورونا، تيسيرا عليهم أيضا من مشقة السفر، ليصل الإجمالى 24 مركزا.