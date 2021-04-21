وزير الأوقاف يعلن نتيجة المسابقة الثقافية الكبرى لعام 2021م

جدة - نرمين السيد - وإلى أسماء الفائزين: 1.ماجدة محمود يوسف محمد الإسكندرية - واعظة عشرة آلاف.

2.عبد الله حسين محمد قناوى أسوان - إمام وخطيب سبعة آلاف.

3.محمد السيد إبراهيم حنفى كفر الشيخ - إمام وخطيب خمسة آلاف.

4.أحمد فوزى محمد الشاعر الغربية - إمام وخطيب خمسة آلاف.

5.رأفت عبد العاطى حسن أحمد كفر الشيخ - إمام وخطيب خمسة آلاف.

6.بسيونى عطية محمد جويلى الإسكندرية - خطيب مكافأة خمسة آلاف.

7.فارس خالد محمد حماد القليوبية - إمام وخطيب خمسة آلاف.

8.كمال الدين شوقى كمال الحوفى البحيرة - إمام وخطيب ألف جنيه.

9.بدير مسعد بدير العزب أبو قاسم الغربية - إمام وخطيب ألف جنيه.

10.عبد الرحمن أحمد محمد عتمان البحيرة - إمام وخطيب ألف جنيه.

11.عمرو محمد عبد المنطلب عبد الحليم البحيرة - إمام وخطيب ألف جنيه.

12.عبد الله فرج حماد محمد النقيب الجيزة - إمام وخطيب ألف جنيه.

13.بلال محمد رمضان محمد البحيرة - إمام وخطيب ألف جنيه.

14.السيد عبد الصمد على إبراهيم شمال سيناء - إمام وخطيب ألف جنيه.

15.محمد حامد عيسى بدر البحيرة - إمام وخطيب ألف جنيه.

16.أحمد طلعت عبد الرحمن الفيوم - إمام وخطيب ألف جنيه.

17.محمد على أبو الوفا جاد الرب الأقصر - إمام وخطيب ألف جنيه.

18.محمد عبد السميع أحمد أبو القاسم سوهاج - إمام وخطيب ألف جنيه.

19.علاء صبرى عبد السلام ابو زيد البحيرة - إمام وخطيب ألف جنيه.

20.أحمد ناجى أبو النور إمام القاضى القليوبية - إمام وخطيب ألف جنيه.

21.عيد عيد السيد محمد دمياط - إمام وخطيب ألف جنيه.

22.سعيد منصور السعيد السعدى الإسكندرية - إمام وخطيب ألف جنيه.

23.سحر شعبان سنوسى كريم القاهرة - واعظة ألف جنيه.

24.محمود السعيد فرحات محمود القاهرة - إمام وخطيب ألف جنيه.

25.حسين عبدالستار عبدالرحيم حسين الأقصر - إمام وخطيب ألف جنيه.

26.سعيد صابر محمد فتح الله كفر الشيخ - إمام وخطيب ألف جنيه.

27.حسام فرحات عبد الستار فرج المنوفية - إمام وخطيب ألف جنيه.

28.محمد سعد حسين على بنى سويف - إمام وخطيب ألف جنيه.

29.عبدالمنعم محمد عبدالمنعم كفر الشيخ - إمام وخطيب ألف جنيه.

30.محمد أحمد زين خليفه أسيوط - إمام وخطيب ألف جنيه.

31.محمد موسى واصف حسين الغربية - إمام وخطيب ألف جنيه.

32.إيهاب عبدالرحمن عبد الحفيظ عبدالرحمن القليوبية - إمام وخطيب ألف جنيه.

33.عادل محمد حسين محمد القاهرة - إمام وخطيب ألف جنيه.

34.محمود محروس على خمخم الإسكندرية - إمام وخطيب ألف جنيه.

35.رضا إبراهيم محمد محمد المنيا - خطيب مكافأة ألف جنيه.

36.مصطفى مجدى عبد القادر عبد الحافظ الجيزة - إمام وخطيب ألف جنيه.

37.بهاء عبدالعزيز إبراهيم محمد الإسماعيلية - إمام وخطيب ألف جنيه.

38.أمين عبدالحميد السعدى أحمد الأقصر - إمام وخطيب ألف جنيه.

39.آمال جابر كامل موسى المنيا - واعظة ألف جنيه.

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