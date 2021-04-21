شحاتة أبو زيد يطالب تخفيض سعر أراضى الدولة بأطفيح «صور»

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تقدم النائب شحاتة أبو زيد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى البرلمان، بشأن إعادة النظر في أسعار أراضي أملاك الدولة بمركز أطفيح.

شحاتة أبو زيد: أطفيح تعانى من قلة الموارد

وقال أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، شحاتة أبو زيد:” أطفيح تقع فى جنوب الجيزة، ولكنها لا تنال من الخدمات ما يسد الحاجة، فنحن فى منطقة فقيرة إلى أبعد حد، ولا توجد موارد تُحدث حالة من التوازن مع المواطن فى ظل المفروض عليه”.

شحاتة أبو زيد يطالب تخفيض سعر أراضى الدولة بأطفيح

وأشار عضو مجلس النواب، شحاتة أبو زيد، إلى أن الفدان الزراعي فى أطفيح بالنسبة لتمليكه عند التقنين يصل إلى 100 ألف جنيه، ويٌسقى من المياه الجوفية، و115 ألف جنيه للفدان الذى يٌروى من المياه البحارى، بينما فى الواحات يصل السعر بالنسبة للتقنين إلى 25 ألف، مشيرًا إلى ارتفاع أسعار التقنين فى أطفيح، بما لا يتناسب مع دخل المواطنين.

كما أشار عضو مجلس النواب، شحاتة أبو زيد، إلى أن حق الانتفاع فى الأراضى بأطفيح يصل إلى 17 جنية للمتر التجارى، و12 جنيه كلفة المتر السكني، مؤكدًا على أن هذا الأمر مكلف جدًا، خاصة فى ظل ظروف المواطنين بأطفيح”.

وأختتم عضو مجلس النواب، شحاتة أبوزيد، قائلًا:” أطفيح تعاني بشدة وهناك عدد من المواطنين يقبع خارج زمام الحيز العمراني، ولذا أطالب بحد أقصى للمتر 100 جنيه، لتخفيف العبء على المواطن، نتمنى نصل لتسعير عادل للطرفين المحافظة والمواطن.