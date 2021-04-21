مدحت العدل: مارضيتش أكتب لمحمد رمضان «نسر الصعيد»

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تحدث المنتج الكبير، مدحت العدل، خلال برنامج «شيخ الحارة» المذاع على فضائية القاهرة والناس، والذى تديره المخرجة، إيناس الدغيدي، حول عدد من الأعمال الفنية والسينمائية التى كانت من إنتاج شركة العدل.

مدحت العدل: أنا رفضت العمل مع محمد رمضان

وعلق المنتج مدحت العدل، عن عزمه كتابة مسلسل «نسر الصعيد»، لإنه أثناء كتابتي للعمل، لاحظت تدخل كبير من الفنان محمد رمضان فى السياق والأحداث، ولذلك طالبت من أخي جمال العدل أن يعفيني من كتابة العمل الدرامي.

مدحت العدل: رفضت اكتب «نسر الصعيد» لمحمد رمضان

وقال المنتج مدحت العدل:” أنا مارضيتش أكتب لمحمد رمضان، علشان هو بيتدخل كتير وأنا ماقبلش مثل هذه الأمور فى عملي، لأن نظامي فى العمل معروف للجميع وهو التركيز التام والتعامل مع المخرج مش الممثل”.

كما تحدث المنتج مدحت العدل، عن سبب الخلاف مع المخرج خالد يوسف، قائلًا:” تربطني علاقة طيبة بالمخرج خالد يوسف، لكننا اختلفنا معًا عندما كنا فى لجنة الخمسين، وكان هناك مظاهرة تحاول تعطيل سير عمل اللجنة، وانضم المخرج خالد يوسف لهم، وعندها قمت بمهاجمته لأن هذا لم يكن يتفق مع ما ستؤل إليه مصر من استقرار، وقلت له:” لو تريد الانضمام للمظاهرة يرجى منك الاستقالة من لجنة الخمسين لتعديل الدستور، ولكن بعدها صالحته وتم الأمر بيننا”.