/628039/رد-فعل-غير-متوقع-من-محمد-هنيدي-بعد-مقلب-رامز-عقله-طار

حرص الفنان رامز جلال، على مضايقه الفنان الكوميدي محمد هنيدي، بداية من لعبة حرب الألوان، حيث تعمد تصويب طلقاته تجاه “هنيدي” لمضايقته، إلا أنه استكمل اللعبة.

دوت الخليج يكشف رد فعل الفنان محمد هنيدي على مقلب رامز عقله طار، بعدما حل ضيفًا على البرنامج ليكون الضحية التاسعة في برنامج رامز جلال.

ردفعل محمد هنيدي بعد المقلب

تسأل الفنان محمد هنيدي فور خروجه من المسبح عن السبب وراء تعطل الكبسولة التي كانت تحمله مع عدد من المتواجدين بمدينة الملاهي في الرياض، قائلًا: “هو اية اللي حصل دة..وفي اية”، ليخرج رامز جلال محاولًا تهدئته إلا أنه يثور عليه ويدفعه للخلف.

ظهرت علامات الدهشة على الفنان محمد هنيدي فور كشف رامز جلال عن هويته، ليدرك أنه داخل المقلب السنوي الخاص برامز جلال، ليحتضنه الأخير محاولًا تهدئته.

محمد هنيدي يوجه رسالة لرامز جلال

وجه محمد هنيدي رسالة لرامز جلال فور انتهاء المقلب، قائلًا: “انا مش هقول غير حاجة واحدة يارب واحنا في المكان الطاهر ده اهدي رامز جلال”.

تمكن رامز جلال، من ضحاياه هذا العام عن طريق الفنان السعودي حسن العسيري، الذي يساعده في إستقطاب الضيف إلى افتتاح مدينة ملاهي في الرياض للترويج لها، ويأخذ الضيف معه في جولة ترفيهية بين الألعاب، ومن ثم يلتقي مع الاعلامية سارة لتأخذه في جولة آخرى تنتهي بلعبة الكبسولة الخاصة برامز جلال والتي تتم داخلها المقلب.

الجدير بالذكر، أن هناك العديد من نجوم الفن والدراما الذين وقعوا ضحايا لرامز جلال هذا العام، فضلًا عن عملاقة الرياضة الذين استقطبهم رامز جلال في برنامجه الذي احتل التريند رامز عقله طار.