/628040/رئيس-مجلس-الشيوخ-يهنئ-الرئيس-السيسي-بمناسبة-ذكرى-العاشر-من-رمضان

بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، ببرقيه تهنئة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان.

رئيس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي

جاء فيها: فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية

يطيب لى سيادة الرئيس أن أتقدم لسيادتكم بإسمي وبإسم أعضاء مجلس الشيوخ، بخالص ‏التهنئة القلبية لسيادتكم بمناسبة ذكرى معركة العاشر من رمضان، تلك المعركة التي كانت بمثابة ملحمة كبري قدمها رجال القوات المسلحة الباسلة على أرض سيناء الغالية، الذين جادوا فيها بدمائهم وارواحهم الذكية في سبيل تحريرها من دنس المحتل.

رئيس مجلس الشيوخ يتقدم للرئيس السيسي بأسمى التهانى

وتابع رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبدالوهاب الرازق:” اننا في هذه المناسبة الغالية نتقدم لسيادتكم سيادة الريس، ولجنودنا البواسل ولكافة أبناء الشعب المصري العظيم بأسمي التهاني بهذه المناسبة الذكية التي تمر علينا عاماَ بعد عام لتعطينا العبر والدروس في أهمية التمسك بالعقيدة والايمان وحسن التخطيط والاستعداد الجيد لكل معارك الحياة مثلما فعل أبطال معركة العاشر من رمضان فكان النصر العظيم حليفهم بفضل الله”.

واستكمل:” كما ندعوه عز وجل أن يعيد على سيادتكم هذه المناسبة العظيمة دائماً وانتم بكل خير وسعادة وأن يمتعكم بموفور الصحة والعافية”.

وأختتم:” إن يحفظ قواتنا المسلحة درعاً قوياً وصرحاَ باسلاً حامياً لدينه ووطنه وأن يعم الأمن والأمان والازدهار بلادنا بفضل اخلاصكم وقيادتكم الحكيمة”.